Uma Jane Goodall criada a partir de plástico reutilizado em Carcavelos

Objectos de plástico, cordas de pesca, madeira: estes foram alguns dos materiais usados para reconstruir a figura da naturalista e activista inglesa, Jane Goodall. A obra realizada pelo artista Bruno Costa, da iniciativa Mar de Experiências, encontra-se na Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Nova de Lisboa, em Carcavelos, e foi desenvolvida para a parceria Cascais Smart Pole by Nova SBE.

Foto A peça de arte representa a naturalista Jane Goodall Cascais Smart Pole by Nova SBE As peças «são criadas com resíduos recolhidos na praia e nas margens de rios e bosques», explica o comunicado da parceria, que integra várias entidades (Fundação Alfredo Sousa, Câmara Municipal de Cascais, Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Nova de Lisboa e as empresas portuguesas Cascais Ambiente, Get2C, Prio Bio e Veolia, e a empresa norueguesa Avfallsteknisk Montasje), e se dedica a projectos para o desenvolvimento sustentável.

O trabalho faz parte de um conjunto de seis obras sobre figuras a nível mundial com um papel importante no combate às alterações climáticas . Aos 88 anos, Jane Goodall é famosa não só pela investigação que fez sobre o comportamento dos chimpanzés em África, mas também pelo contínuo trabalho de defesa da natureza, dos animais e do bem-estar das pessoas. Recentemente, Jane Goodall inspirou um novo modelo da boneca Barbie . «Na instalação está representado o ambiente selvagem das florestas onde Jane trabalhou e a sua relação com os chimpanzés», explica o comunicado.

Foto Na parte de traz da peça é possível observar os vários objectos usados que a compõem Cascais Smart Pole by Nova SBE Em entrevista ao PÚBLICO publicada esta segunda-feira, Jane Goodall alerta para as alterações climáticas e a perda de biodiversidade : «Estes são dois grandes problemas absolutamente conectados. As pessoas têm de se aperceber que fazemos parte de um mundo natural. Dependemos dele. Mesmo no meio da cidade, cada pedaço de comida que levamos à boca, o ar que respiramos, a água que bebemos vem do mundo natural. Dependemos de ecossistemas saudáveis.»​

Todas as obras serão da autoria de Bruno Costa, do Mar de Experiências. A primeira das seis figuras criadas foi de David Attenborough, naturalista inglês e grande divulgador do mundo natural através dos seus documentários televisivos. As quatro peças restantes serão feitas «até Dezembro», disse ao PÚBLICO Teresa Azevedo, do Mar de Experiências, sem adiantar para já quais serão as restantes quatro personalidades.

O projecto da parceria foi financiado pelo Programa Ambiente, Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono das bolsas EEA Grants, um mecanismo financeiro suportado pela Islândia, o Liechtenstein e a Noruega, em troca da parceria destes países com o mercado interno dos Estados-Membros da União Europeia.

