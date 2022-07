Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Auxílio Brasil Destaques do Fantástico Cargueiro Beluga Insegurança alimentar ‘Uma família acabada, destruída’, diz irmã de grávida encontrada morta ao lado da filha de 8 meses no Centro de SP Polícia diz que Sandra Maria foi morta a facadas na sexta (22) à noite, dentro do apartamento onde morava. A filha de 8 meses estava no berço, ao lado da mãe. Companheiro colombiano, Davi Rodrigues, é principal suspeito. Caso foi registrado como feminicídio. Por SP1 — São Paulo

25/07/2022 13h07 Atualizado 25/07/2022

1 de 4 Sandra Maria de Sousa Silva, de 34 anos, morta na sexta-feira (22), no Centro de SP. O companheiro colombiano Davi Rodrigues é o principal suspeito. — Foto: Reprodução/TV Globo Sandra Maria de Sousa Silva, de 34 anos, morta na sexta-feira (22), no Centro de SP. O companheiro colombiano Davi Rodrigues é o principal suspeito. — Foto: Reprodução/TV Globo

A irmã da mulher morta a facadas que teve o corpo encontrado ao lado da filha de oito meses na região central da capital paulista no domingo (24) afirmou que a família está «acabada, destruída» com o ocorrido.

Sandra Maria de Sousa Silva tinha 34 anos. Ela era cabeleireira e, segundo a família, estava grávida de um mês. A polícia diz que Sandra foi morta a facadas na sexta-feira (22) à noite, dentro do apartamento onde morava. A filha de 8 meses estava no berço, ao lado da mãe.

A irmã de Sandra tem medo de mostrar o rosto. Ela contou que ninguém conseguiu falar com a Sandra no fim de semana. No domingo (24) à tarde, uma amiga desconfiou.

Mulher grávida é vítima de feminicídio em apartamento na região da Sé, Centro de SP

«A gente ficou sabendo por uma amiga dela, que me ligou mais cedo perguntando se ela estava comigo lá na minha casa mas aí eu falei para ela que ela não estava. Aí ela pegou e falou que iria vir na casa dela para ver o que tinha acontecido porque já tinha dois dias que ela estava sumida.»

A família não se conforma com o crime.

«A pessoa tirar a vida de alguém, assim, do nada. destruir uma vida, uma família, uma bebezinha de 8 meses, sozinha, trancada dentro de um quarto. Uma família acabada, destruída», disse a irmã da vítima.

2 de 4 A filha de oito meses foi socorrida a Santa Casa de São Paulo após ser encontrada com sinais de desidratação. — Foto: Reprodução/TV Globo A filha de oito meses foi socorrida a Santa Casa de São Paulo após ser encontrada com sinais de desidratação. — Foto: Reprodução/TV Globo

A amiga chamou um chaveiro para abrir o apartamento e encontrou Sandra morta. A criança foi levada para a Santa Casa. Ela ficou dois dias no berço e tinha sinais de desidratação e um machucado na perna.

«Ela tinha me ligado de vídeo na sexta-feira e ela estava com a boca meio machucada e esse homem estava lá na casa dela com ela. Eu perguntei se ele tinha batido nela, mas ela falou que não», relembra a irmã.

A Delegacia da Mulher investiga o crime como feminicídio.

3 de 4 A vítima de feminicídio, Sandra Maria, encontrada morta em apartamento na região da Sé, Centro de São Paulo. — Foto: Reprodução/TV Globo A vítima de feminicídio, Sandra Maria, encontrada morta em apartamento na região da Sé, Centro de São Paulo. — Foto: Reprodução/TV Globo

Feminicídio

Na manhã desta segunda-feira (25), policiais voltaram ao apartamento na Rua Tabatinguera, na Liberdade, região central, para investigar a morte da mulher encontrada no local no domingo (24). O prédio residencial não tem porteiro, mas tem câmeras de segurança que podem ajudar a polícia.

O pai da criança, ex-companheiro de Sandra, prestou depoimento na madrugada desta segunda-feira (25) e foi liberado.

Um dos principais suspeitos é o namorado de Sandra, um homem de 30 anos, colombiano. Davi Rodrigues foi visto pela última vez na sexta-feira (22), saindo do prédio com bolsas na mão. Desde então ele não foi mais encontrado.

4 de 4 O colombiano Davi Rodrigues, suspeito da morte da cabeleireira Sandra Maria de Sousa Silva, de 34 anos, na frente da filha de oito meses, no Centro de SP. — Foto: Reprodução/TV Globo O colombiano Davi Rodrigues, suspeito da morte da cabeleireira Sandra Maria de Sousa Silva, de 34 anos, na frente da filha de oito meses, no Centro de SP. — Foto: Reprodução/TV Globo

Pelos números da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a polícia registrou nove feminicídios na capital, de janeiro a maio deste ano. Foram 33 em todos os meses de 2021 e 44, em 2019, antes da pandemia.

O suspeito do crime está sendo procurado pela polícia. Quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia, pode ligar para o Disque Denúncia no número 181. Não é necessário se identificar.

Mulher é morta dentro de casa e filha de 8 meses fica dois dias ao lado do corpo

VÍDEOS: saiba tudo sobre São Paulo e região metropolitana

8 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com