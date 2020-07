Uma conversa afetiva com Sergio Cabral sobre Elizeth Cardoso

Centenário de Elizeth Cardoso, ‘A Divina‘ Elizeth Cardoso recebeu os epítetos de "Divina", "Enluarada" e "Magnífica" Foto: Acervo de família Observada por um jovem Hermínio Bello de Carvalho, Elizeth Cardoso ensaia com Pixinguinha Foto: Acervo familiar Louis Armstrong e Elizeth Cardoso em foto de 1957 Foto: Agência O GLOBO Tom Jobim, Elizeth Cardoso e Bibi Ferreira, na TV Globo, em 1978 Foto: Agência O GLOBO Elizeth Cardoso com o compositor e poeta Vinicius de Moraes Foto: Terceiro / Agência O Globo Pular PUBLICIDADE O cantor e pianista americano de jazz Nat King Cole beija as mãos de Elizeth Foto: Acervo de família Em 1968, Elizeth canta em show histórico com o Zimbo Trio, no Teatro João Caetano; Jacob do Bandolim também fazia parte do espetáculo Foto: Antônio Teixeira / Agência O GLOBO Elizeth Cardoso conversa com a diva americana do jazz Sarah Vaughan (à esquerda), sua amiga Foto: Acervo de família Baden Powell e Elizeth Cardoso Foto: Acervo de família João Araújo fechando contrato com Elizeth Cardoso, no fim dos anos 1970 Foto: Arquivo pessoal Pular PUBLICIDADE Elizeth em pé ao lado de Cyro Monteiro, com quem apresentava o programa "Bossaudade", na TV Record Foto: Divulgação / Acervo José Ramos Tinhorão (IMS) O violonista Raphael Rabello e a cantora Elizeth Cardoso, em show no Teatro João Caetano, em 1989 Foto: Carlos Ivan / Divulgação

Somos amigos há três décadas. Ao longo deste tempo, conversamos muito sobre nossas paixões em comum — já que sou historiadora e ex-diretora do Museu da Imagem e do Som do Rio. Companheiros no amor pela criatividade carioca, fomos parceiros na criação de musicais como “Sassaricando: e o Rio inventou a marchinha”, que ficou dez anos em cartaz no Brasil, indo até Portugal.

Elizeth Cardoso e Sergio Cabral Foto: Acervo IMS Longe das entrevistas há cerca de seis anos, Sergio saiu de sua reclusão nesta conversa. Aos 83, ele já andava fora do circuito cultural bem antes da quarentena por Covid-19 se impor. Apesar de bem disposto e bem-humorado, tem alguns problemas de saúde típicos da idade, e certas dificuldades com memória recente. Mas as lembranças do passado, sobretudo as que dizem respeito a suas pesquisas para os livros, seguem calibradas