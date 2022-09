Entornointeligente.com /

No rótulo (concebido pela branding designer Rita Rivotti), um pássaro pousado num ramo veste um traje digno dos antigos Condes de Castelo Melhor, nome da quinta no Douro de onde provém o novo Altitude by Duorum. Mas a escolha da imagem não foi ocasional ou apenas decorativa já que estas vinhas encontram-se em dois locais que integram a Rede Europeia de Conservação da Natureza (Rede Natura 2000), a Zona de Proteção Especial para Aves do Douro Internacional e Vale do Águeda e o Sítio de Importância Comunitária do Douro Internacional. Com essa consciência, a empresa adotou há muito uma conduta ambiental hoje certificada pelo Instituto para a Conservação da Natureza e Biodiversidade e à sua consequente adesão à iniciativa europeia Business & Biodiversity, uma rede internacional de empresas que integra na sua atividade preocupações com a natureza e a biodiversidade.

O vinho que nos chega «representado» por tão ilustre ave é, segundo João Portugal Ramos, «um vinho feito à moda antiga, que não passa pela barrica e é engarrafado cedo para que seja fresco e muito frutado». O Altitude by Duorum resulta, assim, de um blend das castas típicas da região do Douro – Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Roriz. De cor vermelha profunda, aroma intenso, dominado pela fruta preta madura e pelos aromas florais de violeta, este é um vinho encorpado, fresco, com acidez equilibrada bem envolvida no seu corpo e volume. Para João Perry Vidal, diretor de Viticultura da Duorum, a ideia foi «criar um vinho que fosse como um passeio de barco no rio Douro – inesquecível e que nos deixe com vontade de voltar! O Altitude expressa o caráter único do Douro Superior, transportando-nos para uma imagem panorâmica das vinhas, que dão origem a vinhos frescos, frutados e vibrantes e que constituem um refúgio para a biodiversidade local.»

O seu principal propósito é dar resposta à crescente procura mundial de vinhos mais frescos e equilibrados proveniente das vinhas de cota alta (400 – 500 metros) da Quinta de Castelo Melhor. Vinhas que estão sujeitas a noites frescas e a uma privilegiada exposição solar e luminosidade durante o dia. Esta amplitude térmica, entre a noite e o dia, contribui para obter uvas maduras, mas dotadas de excelente acidez . Já disponível no mercado, estará à venda em garrafeiras especializadas de Norte a Sul do país e no canal Horeca.

Subscrever A «Duorum» (expressão latina que significa «de dois»), nasceu em janeiro de 2007 e traduziu a vontade de João Portugal Ramos e de José Maria Soares Franco de juntarem as suas atividades profissionais de enólogos num projeto de produção de vinhos do Douro com características únicas e de dimensão internacional. As vinhas, localizadas nas regiões de Cima Corgo e Douro Superior, dois terroirs considerados excecionais e protegidos, estão erguidas em socalcos com diferentes altitudes, entre 150-500 metros, e apenas com castas autóctones.

No Cima Corgo, existe baixa pluviosidade com cerca de 600 mm, temperaturas e amplitudes térmicas elevadas durante o ciclo da videira. Por sua vez, o Douro Superior é menos acidentado, com encostas geralmente mais suaves e vales menos profundos. O clima é tipicamente mediterrânico, com as temperaturas estivais mais elevadas, e precipitações anuais próximas dos 400mm.

Tanto a adega como as vinhas encontram-se inseridas na Região Demarcada do Douro, uma das mais antigas do Mundo e cujo valor paisagístico e cultural foi reconhecido pela UNESCO como Património da Humanidade.

O Grupo João Portugal Ramos Vinhos, por sua vez, celebra este ano o seu trigésimo aniversário. Neste momento, exporta cerca de 60% dos seus vinhos para mercados estrangeiros como Polónia, Suécia, Estados Unidos da América, Brasil, China, Angola, Bélgica, Canadá, entre outros. As suas internacionalmente premiadas marcas de vinhos provêm de regiões tão distintas como Alentejo, Douro, Beiras e Vinhos Verde, sendo as suas marcas mais emblemáticas Marquês de Borba e Duorum.

