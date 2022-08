Um Verão de «vendas dolorosas» que está perto de ser um recorde

Entornointeligente.com /

Uma «venda dolorosa do ponto de vista desportivo». Foi assim que o Sporting se referiu à venda de Matheus Nunes ao Wolverhampton Wanderers por 45 milhões de euros (mais cinco por objectivos). Vai, de facto, doer aos «leões» ficarem sem um titular indiscutível no meio-campo nesta fase inicial da época (e a poucos dias do «clássico» no Dragão), e Rúben Amorim, que antes tinha exultado a decisão do médio em rejeitar outras propostas da Premier League, fica com um buraco na equipa para preencher. Pode discutir-se o timing do negócio, mas a saída de Matheus Nunes não escapa à realidade do futebol português: vender é preciso, mesmo com custos desportivos. E este Verão está perto de ser um recorde em termos de receitas com transferências.

