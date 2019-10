Entornointeligente.com /

“O artista sobe ao palco. A plateia estremece. O coração dispara, as mãos transpiram, há borboletas na barriga.” É sempre assim que começa um espectáculo de circo. Não foram diferentes aqueles que decorreram no Encontro Universitário de Circo de Madrid , visitado pela fotógrafa Rita Carmo-Martins em Abril de 2019. O conjunto de dípticos fotográficos de Cartografia de Circo são fruto de mais de um ano de planeamento e foram pensados ao detalhe. “Decidi que só iria fotografar em formato quadrado e a preto e branco”, refere a fotógrafa, natural de Vila do Conde, em entrevista ao P3. “Em certa parte, para fugir da rotina e trabalhar a fotografia de uma forma diferente da que costumo”, justifica, remetendo para os projectos Viagem nas mãos , Erasmus Scrabble e Paletas de Flores que publicou no P3, em 2015 e 2017.

Do lado esquerdo da imagem, um objecto inane; do lado direito, o mesmo objecto a ser “manipulado, moldado, transformado” por um artista de circo. “Os dípticos representam um pouco o antes e o depois, o treino e o espectáculo, o inanimado e o animado”, explica. “Um trapézio sem trapezista é somente uma barra e duas cordas. Queria mostrar que aquilo a que o espectador assiste envolve trabalho, tempo e amor (porque o circo não se faz de outro modo). Que é o artista o responsável por dar significado aos objectos quotidianos, típicos e/ou banais, e embalar a plateia nessa viagem pela imaginação.”

A ligação de Rita, farmacêutica de profissão, com as artes circenses já tem mais de dez anos. “Intensificou-se nos últimos cinco”, salienta. Representa a companhia de circo Coração nas Mãos , fez parte do corpo docente do Instituto Nacional de Artes do Circo (INAC) e é “uma das responsáveis pela organização dos cabarets de circo do Porto”. E acredita que a área do circo está “novamente a crescer muito no nosso país”. “Existem cada vez mais festivais, escolas, espectáculos, oportunidades de mostrar o circo contemporâneo às pessoas. É muito importante educar e criar públicos para circo.” Para que a arte circense não esmoreça. “Todos nós, em criança, fomos um bocadinho artistas de circo. Além disso, quem é que não gosta de passar um bom momento em família, em que pode sonhar, brincar e esquecer os problemas durante alguns minutos? O circo é esse lugar, é essa partilha.”

