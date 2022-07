Um tesouro com significado especial

Entornointeligente.com /

Marcelo Rebelo de Sousa

Presidente da República

«O Presidente da República manifesta o seu total apoio à decisão de atribuir ao Arquivo do Diário de Notícias a classificação de Tesouro Nacional, uma iniciativa que há muito defendia. Um acervo arquivístico com mais de século e meio é, sem dúvida, um património histórico valioso e único no país, não apenas do ponto de vista jornalístico, mas sobretudo por ser um testemunho vivo da memória e da evolução histórica, política e social de Portugal.»

Subscrever Augusto Santos Silva

Presidente da Assembleia da República

«A classificação do Arquivo do DN como Tesouro tem um duplo significado: assinala a sua importância única para documentar a história contemporânea portuguesa; contribui para a sua preservação e salvaguarda, como um único conjunto e em território nacional.»

Pedro Adão e Silva

Ministro da Cultura

«Tratando-se o DN de um jornal secular, que guarda tantas histórias da nossa História, todos temos a aprender, e a ganhar, com a possibilidade que esta classificação abre de disponibilizar à sociedade, aos estudantes, aos investigadores e a todos os interessados, o acesso e o estudo de tão valioso e extraordinário acervo documental. Por outro lado, esta classificação como Tesouro Nacional tem um significado muito especial para o jornalismo, porque evidencia o papel ímpar, decisivo, estruturante, dos jornais, e dos jornalistas, na conquista dos valores em que a democracia se alicerça. No passado e no futuro».

Paulo Ferrero

Presidente da Associação Fórum Cidadania LX

«É com regozijo que sabemos da notícia da classificação do Arquivo do Diário de Notícias. É um assunto que também nos diz respeito, fomos à Assembleia da República há uns anos por causa desta questão. Fazemos votos para que se consiga reunir a totalidade do arquivo e pô-lo à disposição do público, quem sabe no salão do rés do chão do antigo edifício sede do Diário de Notícias.»

Carlos Moedas

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

«Formadas, descartadas e arquivadas numa rede de neurónios muito complexa, as memórias são essenciais para ações desde a aprendizagem até à capacidade para criar vínculos afetivos. Permitindo o reaproveitamento das experiências do passado e do presente, a memória é um processo ativo de codificação, armazenamento e recuperação das nossas experiências.

Se isto é verdade a nível individual, aplica-se igualmente à memória coletiva.

Por isso saúdo a medida tomada pelo Conselho de Ministros de declarar todo o património arquivístico do Diário de Notícias – desde a data da sua fundação do Diário de Notícias, a 29 de dezembro de 1864, até 2003 – como Tesouro Nacional.

Com um acervo fantástico, tanto em textos como em imagens, este espólio é parte integrante do património coletivo de Portugal e, muito em especial da cidade de Lisboa, onde o Diário de Notícias tem vivido ao longo de mais de um século e meio. Nessa medida essa preservação constitui um elemento extraordinário de reforço da identidade do país e da sua capital, bem como da imprensa enquanto fator de credibilidade de uma informação livre, isenta e profissional.»

Vasco Lourenço

Presidente da Associação 25 de Abril

«Que o arquivo do Diário de Notícias é um tesouro, já se sabia há muito. Ali está registado grande parte da nossa História, o que lhe dá um valor incalculável. Que o governo tenha tomado essa decisão – atitudes que em Portugal não são muito frequentes, o que nos leva a delapidar o nosso património cultural – só é de aplaudir. Confiemos em duas coisas: que esta decisão dê frutos e o conteúdo do arquivo seja devidamente utilizado; que esta atitude do governo tenha continuidade, servindo também de exemplo para os responsáveis pela preservação do Património Nacional, nas suas várias componentes.»

Guilherme d’Oliveira Martins

Administrador executivo da Fundação Calouste Gulbenkian

«Trata-se de uma decisão fundamental e necessária, que implica responsabilidades permanentes. É mais do que um reconhecimento de qualidade única. É uma exigência não só do dever geral de conservar, cuidar, estudar e proteger o Arquivo do DN e o seu acervo, mas também da interdição de desmembramento e dispersão. Acresce a proibição de saída dos bens e da sua adulteração. O meu regozijo tem ainda a ver com o facto de ter sido coordenador da redação da Convenção do Conselho da Europa sobre o valor do Património Cultural na Sociedade Contemporânea, assinada em Faro em Outubro de 2005 e agora respeitada.»

António Saraiva

Presidente da CIP

«A classificação do arquivo histórico do DN como Tesouro Nacional é uma decisão que, para além de proteger um património único, fruto do trabalho de muitas gerações de profissionais da comunicação, reconhece o valor da memória como fundamento da nossa identidade como povo.

Presto aqui a minha homenagem a todos quantos contribuíram para a preservação deste legado e ao Diário de Notícias – título incontornável no jornalismo português, cuja qualidade me habituei a admirar e a respeitar.»

Ana Isabel Costa

Vice-presidente do Sindicato de Jornalistas

«Os jornais, sobretudo os mais antigos, são memória viva de uma sociedade. Por isso, o facto de ter sido valorizado e tornado tesouro nacional significa também que as pessoas podem aceder mais facilmente e podem perceber a evolução do país antes e depois da ditadura. Para o jornalismo, é também muito importante. Principalmente, numa altura em que se perderam as memórias nas redações porque já não há tanta ligação geracional como havia antes. Em que os mais velhos serviam muito como memória para fazermos enquadramentos e para os mais novos perceberem melhor a realidade.»

Maria Flor Pedroso

Presidente do Clube dos Jornalistas

«É uma excelente notícia e o reconhecimento de que o jornalismo faz parte do património histórico do povo português. É considerar que a memória é um tesouro, o que é de facto. Se nos perdemos de quem somos, deixamos de saber quem somos. Nestes dias de redações reduzidas em que a memória existe se houver Google, porque os mais velhos são mais caros e questionam decisões, esta notícia é uma esperança.»

