Entornointeligente.com /

Numa notícia publicada esta sexta-feira , a revista científica Nature escreve que pelo menos um terço do Paquistão está, neste momento, submerso . Uma onda de calor extremamente intensa, que se fez sentir entre Abril e Maio, derreteu glaciares nas regiões montanhosas da zona Norte do país asiático, antes de ter dado lugar a uma época de monções particularmente forte. Resultado: o Paquistão está a enfrentar as suas «piores inundações deste século», segundo a Nature .

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com