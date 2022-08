Um raio de luz guiou Stefano Rabolli Pansera até St. Moritz

Entornointeligente.com /

O anúncio dos filmes vencedores da primeira edição do St. Moritz Art Film Festival teve lugar no último dia. Um júri composto por Alexandra Gordienko, editora da revista de moda Marfa , Anthony McCarten, argumentista neo-zelandês, e Ara H. Merjian, professor na Universidade de Chicago, distinguiu a curta de animação The Parents’ Room (2021), de Diego Marcon (exibida no mais recente IndieLisboa), La Prova , de Adrian Paci, e Douglas Sirk: Hope as in Despair (2022), de Roman Hüben.

