Esta semana, sucederam-se as notícias sobre a falta de alojamento para estudantes universitários sobretudo nos grandes centros urbanos, onde estão as maiores faculdades. Em Lisboa, em particular, foram noticiados quartos a preços exorbitantes. O que são preços exorbitantes? 600 euros por um quarto que resulta de uma sala dividida ao meio ou 300 euros por uma «despensa».

