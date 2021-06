Um olhar impiedoso

Entornointeligente.com / A figura do intelectual que se assume como consciência do seu tempo foi desacreditada no passado recente por algumas críticas fundamentadas, mas desola vê-la hoje ser substituída por essas figuras sibilinas dos “comentadores”, uma espécie política que está para os médicos como os paramédicos e para os textos como os paratextos. Podíamos chamar-lhes assim parapolíticos, se muitos deles não fossem também políticos no ativo ou à espera de vez.

Vasco Pulido Valente, cuja longa entrevista a João Céu e Silva surge como um livro de grande interesse, mais pela autobiografia intelectual do que pelo testemunho histórico pessoal, a meu ver, foi exemplo de um intelectual que, assumidamente, se autoimolou na categoria de comentador. O mais honesto da sua confissão é o lamento da obra de historiador que não chegou a escrever (que seria o seu próprio Portugal Contemporâneo …), a troco dos comentários que deixou.

A honestidade com que Vasco Pulido Valente olha para o seu legado contrasta com a alegre autossatisfação em que vivem os seus companheiros de geração e posicionamento político, embevecidos de admiração por si próprios. A crítica impiedosa de Vasco Pulido Valente alcança-o a si mesmo e nisso ele é autenticamente diferente dos “indígenas” que o rodeavam, até dos seus correligionários e admiradores.

Sartre retoma a proclamação de Rimbaud “temos de ser absolutamente modernos” num sentido mais terra a terra, proclamando a radical contemporaneidade do escritor, testemunha e juiz do tempo que lhe coube viver. Essa posição na vida obriga a um exercício permanente de compreensão da novidade e dos seus desafios, que afasta o pensador de uma rígida clausura nos valores e nas crenças partilhadas pela sua geração e o força a nunca deixar de abrir os olhos ao que emerge. Nem sempre essa atitude pode ser isenta de um certo “gaiteirismo” (de “velho gaiteiro”), como transparece na relação de V.P.V. com O Independente ou, para citar alguém bem mais próximo de mim, de Eduardo Prado Coelho com a Idade da Prata , a geração dos anos 1980. Mas antes, mil vezes antes, correr esse risco do que viver na recusa do que é novo, olhar para trás a chorar que tudo se perdeu, como é insuportável ver em tantas pessoas da minha geração.

Mas há um momento em que Vasco Pulido Valente para e diz: “Não compreendo já este tempo.” Para quem vê modificar-se irrevogavelmente o rosto da sua esperança é um sentimento comum e bem partilhado este grito sincero de incompreensão. Mas não se compadece o tempo com os nossos limites vitais e a afirmação da vida continuará a surgir, por processos e figuras que nos parecerão estranhos, mas onde o tempo sem fim se faz e se desfaz.

Uma Longa Viagem com Vasco Pulido Valente , de João Céu e Silva, é um livro para fazer pensar a minha geração, que ele tanto desprezou. Quando ele quis uma direita que nunca existiu, quisemos nós uma esquerda que talvez caiba às novas gerações realizar (é curioso como eu próprio estou de acordo com a análise absolutamente inesperada e em tudo imprevisível que V.P.V. faz do atual PS…). Por muito que tenhamos estado em campos opostos, há uma afinidade de situação que, no caso de um pensamento independente como este, pode levar a convergências paradoxais.

