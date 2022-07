Entornointeligente.com /

Não se pode ambicionar reforçar os níveis de qualificação dos portugueses, eleger essa bandeira como essencial para o desenvolvimento do país e cumprir as metas europeias nesta matéria sem combater as desigualdades que persistem no acesso ao ensino superior e sem apoiar os alunos com menos recursos económicos. Por isso, a decisão da ministra Elvira Fortunato ontem anunciada, de reforço de apoios aos estudantes do ensino superior mais carenciados, é essencial.

