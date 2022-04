Um (muito) pequeno grande livro inédito de Charlotte Brontë foi vendido por 1 milhão e vai voltar a casa

Entornointeligente.com /

O livro chama-se A Book of Ryhmes [sic] by Charlotte Brontë, Sold by Nobody and Printed by Herself , mas já foi vendido por alguém — e logo por 1,16 milhões de euros — e é uma aquisição «fenomenal» apesar da sua diminuta dimensão. Um livrinho, na verdade, já que mede 10×26 centímetros, mas que é uma colecção de dez poemas inéditos de Charlotte Brontë, escritos quando a autora britânica tinha apenas 13 anos e que foi agora comprado em Nova Iorque. Vai regressar ao Brontë Parsonage Museum, no Reino Unido, o presbitério em Yorkshire onde os talentosos irmãos Brontë ​ — Charlotte, Anne, Emily e o pintor e poeta Branwell — viveram e onde escreviam livros miniatura como estes para atribuir aos seus soldadinhos de brincar.

