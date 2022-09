Entornointeligente.com /

Um mês para as eleições: veja o que acontece agora no calendário eleitoral Primeiro turno acontece no dia 2 de outubro, um domingo; estão em disputa os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Por g1 — São Paulo

02/09/2022 00h01 Atualizado 02/09/2022

1 de 1 Eleições 2022: urna eletrônica para o pleito — Foto: Reprodução/EPTV Eleições 2022: urna eletrônica para o pleito — Foto: Reprodução/EPTV

Falta um mês para as eleições gerais de 2022. Estão em disputa os cargos de presidente da República, governador de estado, senador, deputado federal e deputado estadual.

Confira abaixo algumas datas importantes que antecedem o primeiro turno da disputa eleitoral, que acontece no dia 2 de outubro.

O calendário completo pode ser conferido na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Calendário eleitoral

2 de setembro: último dia para os tribunais regionais eleitorais designarem, em sessão pública, a Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica; 12 de setembro: todos os pedidos de registro aos cargos de governador, vice-governador, senador, suplentes, deputados federais, estaduais e distritais, inclusive os impugnados e os respectivos recursos, devem estar julgados pelos tribunais regionais eleitorais e publicadas as respectivas decisões; além de todos os pedidos de registro aos cargos de presidente e vice-presidente da República, que devem estar julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral; 13 de setembro: último dia para o envio à Justiça Eleitoral da prestação de contas parcial das candidaturas; 15 de setembro: divulgação da prestação de contas parcial dos candidatos e dos partidos políticos; 17 de setembro (15 dias antes das eleições): nenhum candidato poderá ser detido ou preso, salvo em flagrante delito; 26 de setembro: último dia para o registro de pesquisas de opinião pública antes das eleições, para conhecimento público, relativas ao pleito ou aos candidatos, que se pretenda divulgar no próprio dia das eleições; 27 de setembro (5 dias antes das eleições): nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito, ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou por desrespeito a salvo-conduto; 29 de setembro: último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão relativa ao primeiro turno; 1º de outubro (1 dia antes das eleições): último dia para veiculação de propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou amplificadores de som e distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhados ou não por carro de som; 2 de outubro: início da votação do primeiro turno das eleições a partir das 8h. A votação é encerrada a às 17h.

