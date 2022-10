Um mês de olhos postos no Brasil

Entornointeligente.com /

Será um mês de grande expectativa no Brasil, país que no domingo foi a eleições, mas que na escolha decisiva, a do presidente, adiou tudo para 30 de outubro. E se as sondagens mostravam antes da primeira volta um país muito dividido entre os apoiantes do presidente Jair Bolsonaro e os dos antigo presidente Lula da Silva, ao mesmo tempo atribuíam um favoritismo claríssimo a este último candidato, o que tendo em conta agora a surpreendente proximidade de resultados entre ambos já não existe para a segunda volta.

Na realidade, tudo está em aberto, com Bolsonaro, candidato da direita, a obter 43% dos votos e Lula, campeão da esquerda, a conseguir 48%. Desde o regresso da democracia ao Brasil, em meados da década de 1980, nunca um vencedor da primeira volta foi ultrapassado na segunda, mas tal é uma tradição, não uma regra. Lula, que foi presidente entre 2003 e 2010 e há quatro anos não se pôde candidatar por estar preso por acusações de corrupção (entretanto arquivadas), continua em posição de vantagem, admita-se. Se a mobilização do seu eleitorado se mantiver, no dia 30 tem que ir buscar apenas uma pequena bolsa de votos aos apoiantes dos candidatos que ficaram em terceiro e quarto lugar, no caso Simone Tebet e Ciro Gomes, que juntos valeram 7% no domingo. Bolsonaro precisa de um esforço maior de campanha, de captar mais apoios àqueles que no dia 2 não lhe deram a preferência nas urnas, pois tem de inverter uma desvantagem de cinco pontos percentuais para Lula.

Lula vale mais do que o seu partido, o PT, como os resultados mostram, e Bolsonaro provou ser também um político capaz de fazer eleger aliados políticos. Ambos têm, porém, de lidar com uma repulsa fortíssima por partes importantes do eleitorado. Há estudos a mostrar que cerca de 40% dos brasileiros rejeitam em absoluto o regresso de Lula, enquanto metade repudia totalmente a continuação de Bolsonaro na presidência.

Subscrever Mas o mais importante nestas semanas antes da segunda volta não são estes cálculos de campanha, e sim se os candidatos vão-se limitar a eles, numa disputa eleitoral limpa, com normal virulência verbal mas sem ataques ao essencial, que é a aceitação do veredicto final das urnas.

Tem-se falado muito de possibilidades de golpe, também de prováveis ajustes de contas, e até a fiabilidade do sistema de voto eletrónico chegou a ser posta em causa pelo campo bolsonarista. Mas a democracia brasileira mostrou no domingo passado estar vibrante, com a mobilização de um e outro campo pelas suas ideias. Esperamos que os candidatos finalistas estejam à altura das responsabilidades.

