Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Aborto legal Imagem de Júpiter Saúde mental Tragédia familiar Um mês após comover o país ao buscar comida para os netos, Dona Janete celebra volta aos estudos Em vídeo postado no Instagram, ela disse que voltará à sala de aula e faz agradecimento. Dona Janete viralizou ao se emocionar ao vivo no RJ1 falando sobre dificuldade de alimentar a família. Por Lívia Torres, g1 Rio e TV Globo

16/07/2022 03h00 Atualizado 16/07/2022

Após viralizar ao buscar comida para os netos, Dona Janete celebra volta aos estudos

Dona Janete emocionou o país ao aparecer no RJ1 , em 21 de junho, dizendo que não tinha o que comer ou dar de comida para a família. A repercussão levou a uma rede de solidariedade e, com a ajuda, ela disse que sonhava, entre outras coisas, em voltar a estudar. Nesta sexta-feira (15), Dona Janete postou um vídeo celebrando o sonho concretizado .

«Dia 26 agora eu volto para a escola. Muito obrigado», disse, Janete.

Segundo parentes, Dona Janete vai estudar à noite, na Escola Professor Lourenço Filho, no Grajaú, perto de onde vive, no Morro dos Macacos. Aos 57 anos, vai cursar a 4ª série.

Relembre o caso

Dona Janete lembra de momentos difíceis causados pela fome

Quem é Dona Janete

Com ajuda recebida após onda de solidariedade, Dona Janete sonha em pagar faculdade da neta e voltar a estudar

Janete Evaristo e é nascida e criada no Morro dos Macacos, em Vila Isabel.

A dona de casa vive em uma casa na localidade conhecida como Carandiru, pela semelhança com o presídio desativado em São Paulo, em 2002. Ela mora no local com cinco netos, todos menores de idade.

PARA QUEM DOAR

LEIA TAMBÉM:

Na luta para ter o que comer, mulher chora em entrevista ao vivo e leva repórter às lágrimas Fome no Rio: Dona Janete, que chorou e emocionou repórter ao vivo, luta para alimentar 4 netos com R$ 500 por mês Com queda nas doações, ONGs enfrentam dificuldades para ajudar famílias carentes no RJ

1 de 2 Após onda de solidariedade, Dona Janete recebe doações — Foto: Reprodução/TV Globo Após onda de solidariedade, Dona Janete recebe doações — Foto: Reprodução/TV Globo

Antes da pandemia, Dona Janete conseguia renda como cuidadora de crianças, mas há dois anos perdeu o emprego e passou a viver em situação de extrema pobreza .

Em 21 de junho, ela foi buscar comida numa cozinha inaugurada no Andaraí, e se emocionou e emocionou a repórter ao dar entrevista para o RJ1 .

2 de 2 Janete Evaristo se emociona ao relatar não ter o que comer — Foto: Reprodução/TV Globo Janete Evaristo se emociona ao relatar não ter o que comer — Foto: Reprodução/TV Globo

«Era seis com a minha filha que faleceu, né? Fez dois anos agora, vai fazer. Dois anos e meu marido também faleceu tem 6 meses», chorou ao relembrar.

«Domingo a gente não tinha nada para comer. Eu estou desempregada, está muito difícil. Eu estou catando latinha, mas não dá. Eu não tenho ajuda de muita gente, então domingo a gente não tinha mesmo nada. Está muito difícil», disse, voltando a chorar e enxugando o rosto.

Ela teve quatro filhos. Uma delas morreu há dois anos de lúpus e é mãe das quatro crianças que hoje são criadas pela avó.

«A minha filha era muito doente, porque durante o dia tava no mercadinho conversando e rindo pra todo mundo, ia pra faculdade rindo, mas chegava em casa e botava três travesseiros no chão. Ajoelhava e gritava de dor».

A filha da Dona Janete frequentava uma ONG e fazia vários cursos de especialização. Depois que ela morreu, a Dona Janete começou também a frequentar esse espaço. Hoje ela também faz alguns cursos, entre eles de pintura de panos de prato, para tentar se recolocar no mercado de trabalho.

A ONG » Anjos da Tia Stelinha » funciona desde 2012 e atende mais de mil mulheres que vivem no Morro dos Macacos.

Dona Janete divide o pouco que tem

Mesmo com tão pouco, Dona Janete ainda conseguia ajudar quem passava pela mesma dificuldade.

«Onde eu moro tem uma senhora, que na sexta-feira eu ganhei 2 quilos de fubá e um macarrão. Ela foi lá bater na porta e perguntou ‘você tem alguma coisa?’ Eu falei ‘só tenho isso’. Ela tava com R$ 2 pra comprar, pra fazer salsinha. Eu tava com R$ 6, dei 3 pra ela e fiquei com 3», disse Dona Janete.

«O pouquinho que eu tiver e poder ajudar os outros, é muito bom. Sinto uma paz. Então queria pedir obrigada e se pudesse ajudar a ONG pra ajudar as outras meninas também».

A rede de solidariedade depois da entrevista no RJ1 foi enorme e Dona Janete ganhou várias doações. Com o dinheiro, começou a sonhar:

«Reformar a minha casa, pagar a faculdade da minha neta, pagar a formatura dela. Meu neto queria jogar futebol. E voltar a estudar, que seria meu sonho, pra mim ter um trabalho digno e mostrar meus netos que eu posso».

Para mais informações sobre como ajudar, entre no site da ONG «Anjos da Tia Stelinha» .

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com