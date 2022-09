Um morto em naufrágio de barco de pesca na praia da Salema em Vila do Bispo

Entornointeligente.com /

Uma pessoa morreu esta quinta-feira na sequência do naufrágio de uma embarcação de pesca ao largo da praia da Salema, no concelho de Vila do Bispo, no distrito de Faro, disse o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional.

«Uma embarcação de pesca com seis pessoas a bordo naufragou hoje ao largo da praia da Salema. Cinco dos pescadores conseguiram nadar até à praia e estão bem. Uma outra pessoa inicialmente foi dada como desaparecida. Mais tarde foi encontrada em paragem cardiorrespiratória, tendo o óbito sido declarado», adiantou à agência Lusa o comandante José Sousa Luís.

José Sousa Luís indicou que a embarcação de pesca virou, devendo posteriormente ser posicionada e rebocada.

De acordo com o comandante, no local estão uma embarcação salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos, Polícia Marítima , um navio da Marinha Portuguesa e os Bombeiros Voluntários de Lagos e de Vila do Bispo.

«Desconhece-se para já as causas do naufrágio», disse ainda o porta-voz da AMN.

O alerta para o naufrágio foi dado às 3h30 e, segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), às 7h30 estavam no local 24 operacionais, com o apoio de 11 veículos.

