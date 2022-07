Entornointeligente.com /

O incêndio acorreu no sexto andar de um prédio de oito andares e o alerta foi dado às 01:24.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto indicou que dois feridos são graves, um ligeiro e os restantes três foram assistidos no local, onde estiveram 20 veículos e 46 operacionais.

A mesma fonte disse ainda que um dos feridos é um bombeiro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com