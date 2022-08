Um lince esfomeado, periquitos e um girassol na paisagem: estas são as melhores fotos de natureza

Entornointeligente.com /

Já são conhecidos os vencedores do prémio de fotografia Nature TTL Photographer of the Year 2022. Das oito mil imagens apresentadas a concurso, a grande vencedora foi a fotografia de um flamingo acabado de ser caçado por um lince, da autoria do americano Dennis Stogsdill, que assim assegurou o prémio de 1500 dólares.

«Isto é a natureza no mais cru possível», diz Will Nicholls, fundador do concurso, sobre a foto vencedora, captada na Tanzânia. «O contraste das cores com o fundo negro tornam-na muito pop . Uma cena maravilhosa de se ver e, ainda mais, de se ver tão bem captada na câmara», refere.

O prémio Young Nature TTL Photographer of the Year 2022 foi atribuído a Achintya Murthy, indiana de 13 anos, com a fotografia de dois periquitos-de-malabar (imagem 17 da fotogaleria).

Os candidatos submeteram fotografias em oito categorias: A nimal Behaviour, Camera Traps, Landscapes, Small World, The Night Sky, Underwater, Urban Wildlife e Wild Portraits . Aqui ficam algumas das mais impressionantes.

Vencedor geral e da categoria Animal Behaviour Dennis Stogsdill/Nature TTL Concorrente da categoria Landscapes Marek Biegalski/Nature TTL Vencedor da categoria Landscapes Bertus Hanekom/Nature TTL Concorrente da categoria Camera Trap Geoffrey Reynaud/Nature TTL Concorrente da categoria Camera Traps Sasha Fonseca/Nature TTL Concorrente da categoria The Night Sky Mauro Tronto/Nature TTL Vencedor da categoria The Night Sky Josselin Cornou/Nature TTL Vencedor da categoria Small World Tibor Litauszki/Nature TTL Concorrente da categoria Under 16 Maksymilian Paczkowski/Nature TTL Vencedor da categoria Small World Tim Crabb/Nature TTL Concorrente da categoria Underwater Talia Greis/Nature TTL Vencedor da categoria Underwater Andy Schmid/Nature TTL Vencedor da categoria Urban Wildlife Jan Piecha/Nature TTL Retratos Selvagens Matt Engelmann/Nature TTL Concorrente Urban Wildlife Josselin Cornou/Nature TTL Vencedor da categoria Under 16 Achintya Murthy/Nature TTL Vencedor categoria Wild Portraits Tomasz Szpila/Nature TTL

