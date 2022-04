Um hotel que promete ser Pure Monchique: abriu como novo na Villa Termal

Entornointeligente.com /

Uma «renovação profunda» do antigo D. Carlos Regis, inserido na Villa Termal das Caldas de Monchique, dá lugar ao novo Pure Monchique Hotel. Acaba de abrir, prometendo «vistas desafogadas sobre o vale e a serra de Monchique».

«A calma, tranquilidade e a pureza da envolvente natural» são os motes anunciados do hotel, agora com «novo conceito» e «nova equipa de gestão focada no serviço», tendo voltado a receber hóspedes a 15 de Abril. Assumindo-se como um boutique hotel, tem 22 quartos e suítes, integrando a Unlock Boutique Hotels (que gere todos os hotéis da Villa Termal , além de várias unidades por todo o país, casos do Monverde de Amarante , Hotel da Estrela em Lisboa ou o 1877 Estrela Palace de Aveiro ).

O Pure integra ainda um bar e restaurante, onde além dos menus de petiscos e pratos, cocktails e bebidas, a mais-valia são as «vistas panorâmicas para a serra».

Foto Pure Monchique FILIPE SANTOS Os hóspedes podem também «beneficiar dos serviços existentes na Villa Termal, como o SPA Termal com a famosa Água de Monchique com 9.5ph , as piscinas exteriores, os bares e o restaurante de comida tradicional».

Além de já integrar o guia da hotelaria de luxo da Condé Nast Johansens, o Pure conseguiu também «a certificação de sustentabilidade Biosphere Sustainable Tourism «.

Para quem quiser casar serra e mar, sublinha-se que as praias de Portimão ou Alvor ficam a 20/23km, Lagos ou Aljezur a cerca de 40km.

O preço por noite, com campanha de abertura no site do hotel, deverá começar em 95 euros.

