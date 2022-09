Um grupo de artistas saltou para uma antiga piscina do Porto — e encheu-a de dança e festa

Entornointeligente.com /

Quatro jovens mulheres artistas saltaram de cabeça para uma piscina onde já ninguém mergulha e refrescaram os corpos

Já se pode dançar e correr sem medo de escorregar na piscina pública mais antiga do Porto , que agora tem o fundo coberto de linóleo. Podem atirar-se à vontade, mas sem sapatos — só salpicam os corpos em estado bem sólido, cobertos de suor.

«Nós, jovens artistas, com vidas e orçamentos precários, conseguimos recuperar com as nossas mãos um espaço que era frequentado pela high society e agora é nosso e está bem no centro da cidade», apresenta-o Maria Inês Silva, criadora, intérprete e professora de dança criativa e contemporânea de 29 anos.

Mercedes Quijada ensaia a performance A Besta , na Piscina Tiago Lopes Fotogaleria Tiago Lopes Ao mesmo tempo que a » loucura das rendas » a arrastava para as margens, amigos que conheciam as instalações centenárias do Sport Club do Porto falaram-lhe da antiga piscina no prédio n.º 132 na Rua de Santa Catarina, uma das principais artérias comerciais da Baixa. Não hesitaram e fizeram uma proposta para explorar o espaço. Era a mistura de tentativa-erro, segurança e comunidade que procurava. Uma piscina «não tem o peso de um teatro», diz. «Aqui não somos um artista fechado. Podemos abrir portas.»

Por isso é que a inauguração da PiSCiNA – Associação Cultural , este sábado, 3 de Setembro, dá as boas-vindas «à Baixa», pelas mãos teimosas de Maria Inês Silva, a actriz e encenadora Eduarda Alves, Lea Siebrecht, criadora e bailarina contemporânea, e Carolina Varela, também bailarina, a única residente em Lisboa. «Quando entrei aqui, liguei-lhes e disse: Vi o futuro à minha frente», ri-se a primeira, entre o cringe e o vitorioso.

Há muito que a piscina do clube fundado em 1904, antes ao ar livre, estava vazia e coberta, por isso as amigas só tiveram de limpar os azulejos, reforçar o azul e os pormenores de amarelo e alinhar os espelhos.

Deixaram pendurados os sacos de boxe, apontam, «uma homenagem» à última das vidas do espaço a paredes-meias com um ginásio old school (no piso de cima também há um inesperado bar de proteínas). E desenharam uma programação para um espaço não convencional — «irrepetível», acrescenta Lea —, aberto à comunidade profissional e não profissional.

Foto Foto No estúdio, vão dar aulas de ballet e teatro a crianças e terão um horário pós-laboral de dança contemporânea, movimento e improvisação para jovens adultos. Aos sábados de manhã, há aulas Chamá Pelvis , que ensinam a libertar justamente o que o nome indica. O próximo workshop fica a cargo de Rui Paixão, actor e palhaço português do Cirque du Soleil .

O Creation Point , uma espécie de coworking para artistas, onde podem trocar contactos e utilizar o espaço para desenvolver «ideias ainda embrionárias», deverá acontecer uma vez por mês. As sessões mensais de improvisação guiada Descarga Jam , criadas por Rina Marques, passam a ter pouso na Piscina, para pessoas de várias práticas artísticas se encontrarem e criarem em conjunto. Toda a programação é anunciada no Instagram .

Entretanto, estão no processo de selecção dos primeiros espectáculos, formações e eventos que terão a Piscina como palco e sala de ensaios, uma chamada aberta que direccionam trimestralmente a artistas emergentes, ainda sem financiamento.

«Queremos pedir apoios para programação, para comprar espectáculos», diz Maria Inês.

Foto Fotografia de arquivo Sport Clube do Porto Mergulharam de cabeça, depois de emergirem de uma incubadora de dois anos. Foi durante a semana em que esteve isolada com covid-19 , confinada ao quarto e obrigada a parar, que a artista e professora teve tempo e espaço mental para começar a procurar espaços.

Não pretendem romantizar um período difícil para tantos artistas independentes, mas foi a pandemia que as empurrou da berma e as «instigou a ter um espaço próprio, a não ter de estar dependentes de ninguém», comenta. «Deu-nos força para abraçar uma oportunidade que se calhar não era tão literal. É quase um manifesto pós-pandemia, nós estamos mesmo esfomeados depois destes anos difíceis e estamos a precisar de fazer coisas. Se numa piscina nós podemos construir um estúdio, nós vamos.» Com splash para todos.

