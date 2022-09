Um governo com medo da própria sombra

Entornointeligente.com /

1 O ministro António Costa Silva ou está naturalmente cansado de estar num governo Sem rei, nem roque , ou a sua vontade era ter sido ministro das Finanças e a única forma que encontrou de o dizer ao primeiro-ministro António Costa foi a de anunciar o que faria se estivesse no Terreiro do Paço. Em sua defesa é preciso lembrar que foi dele a ideia primeira, neste governo, de taxar os lucros extraordinários das empresas de energia. É certo que o mandaram calar-se e que ele se viu obrigado a recuar no tema. E é certo também que o primeiro-ministro negou três vezes essa hipótese, mas que depois chegou o dia em que António Costa anunciou que votaria favoravelmente a proposta da Comissão Europeia, dando razão a ACS.

Espero que o ministro já tenha percebido que estas afrontas dificilmente são perdoadas pelo PS. Mais ainda se lhe acrescenta um anúncio de redução do IRC que cheirava à distância à descida da TSU que o governo de Passos queria aplicar às empresas, quando o povo andava a comer o pão que o Diabo amassou . Como anda agora!

Sendo que o ministro António Costa Silva não tem grande peso político no governo, o batalhão que avançou para o desmentir só pode significar que o governo está com medo da própria sombra. Um secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, um ministro das Finanças e um líder parlamentar para pôr na ordem um ministro, que o mais que consegue é ter razão antes do tempo, significa que esse ministro passou a estar a prazo. Para que serve um ministro da Economia que os empresários já perceberam que não tem rigorosamente peso político nenhum e é o bombo da festa da máquina socialista? Para nada. Se tiver percebido que a sua saída já está a ser cozinhada em lume brando, sairá pelo seu próprio pé, se acreditar que a lealdade entre ele e o primeiro-ministro é o azimute para a sua presença no governo, acabará por sair quando der jeito a António Costa.

2 Com peso político no partido, mas esvaziado de funções no governo, Pedro Nuno Santos foi uma vez mais obrigado a ficar na trela do chefe, enquanto se anunciava um acordo, feito entre António Costa e Luís Montenegro (o que se diria, quanta tinta se gastaria, se fosse Rui Rio a negociar), que acrescenta mais uns anos de espera à decisão sobre o novo aeroporto para servir Lisboa. Bem ironiza Marcelo Rebelo de Sousa quando manifesta o desejo de ver as obras começarem antes do final do seu mandato (2026). Também aqui será preciso fazer a prova dos nove e ver se o tempo, como já fez com a taxa extraordinária e ACS, não acabará por dar razão a PNS.

O que seguramente António Costa já percebeu é que as amarras do governo nas respostas que pode dar à crise que vivemos, protagonizadas pelo seu pupilo Fernando Medina nas Finanças, acabam por beneficiar a imagem política do seu ministro mais à esquerda. Quando se ouve o PS a pedir a sobretaxa para os lucros extraordinários, se percebe o partido embaraçado com a atualização das pensões e adivinha a luta dos funcionários públicos, mesmo os militantes do partido, contra os aumentos previstos para 2023, sabemos que haverá um dia em que uma parte significativa dos socialistas acabará a desejar ter Pedro Nuno Santos na liderança do partido e do governo.

É bem provável que esse desejo venha a acontecer antes do final da legislatura, sem ser como necessidade da consequência de ter de preencher uma vaga pela eventual ida de António Costa para um lugar na Europa, em 2024.

