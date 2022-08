Entornointeligente.com /

Foi o chanceler alemão que voltou a colocar este tema em cima da mesa. Olaf Scholtz lamentou que não se tivesse avançado com o gasoduto que ligaria Portugal ao centro da Europa e afirmou mesmo ter falado do assunto com os líderes de Portugal, Espanha e França e com a própria Comissão Europeia.

LINK ORIGINAL: Publico

