Um frigorífico à medida das jantaradas de Verão

É Sábado. Chega-se do supermercado e vão-se dispondo as compras sobre a mesa, produto a produto. Com uma certa intuição, sabemos que os frios e os congelados devem ser os primeiros a ser arrumados. Nas gavetas, os legumes e a fruta. Nas prateleiras de baixo, os produtos lácteos como o leite ou os iogurtes. Três garrafas de vinho se alojam na prateleira do meio, sobra um canto para os embalados de comida pré-cozinhada que os fãs de lasanha ou de gnocchi lá de casa tanto pediram, e o compartimento fica completo.

Mal damos conta, ao arrumar os ovos, os snacks , as entradas, os produtos de charcutaria, pouco é o espaço que sobra. E fica sempre a sensação que dava jeito um espacinho extra para o rolo de carne que se vai pôr a marinar ou para refrescar a sobremesa. Revê-se neste cenário? É normal. As compras da semana, só por si, são capazes de monopolizar um frigorífico, seja pela quantidade ou pelo volume de alguns alimentos (quem nunca ficou a olhar para uma couve a ocupar uma prateleira inteira?)

A pensar nas famílias portuguesas e nas necessidades de bon vivant , a Hotpoint lançou um frigorífico à medida dos grandes jantares, mesmo a tempo do Verão: o Combinado BM Lite .

Foto O novo frigorífico Combinado BM Lite da Hotpoint inclui o Sistema Food Care que garante a preservação e conservação máxima dos alimentos. O Rolls-Royce dos frigoríficos 1. Funcionalidade

Assente em três pilares fundamentais, a Hotpoint desenvolve frigoríficos com uma performance extraordinária, uma funcionalidade plena e um design autêntico. Como novo frigorífico Combinado​ BM Lite, não é diferente

Concentremo-nos nisto: quantas vezes deixámos estragar alimentos, mesmo acomodados dentro do frigorífico? Ao nível da funcionalidade, este combinado tem integrado um Sistema Food Care que garante a preservação e conservação máxima dos alimentos, para uma maior durabilidade dentro do frigorífico. Por partes, vem apetrechado com estas tecnologias: a Active Oxygen , que reduz a proliferação de bactérias até 99,99%* e reduz odores em até 50%; a Fresh Zone+ , que garante frescura prolongada em frutas e vegetais até 15 dias**; e o Multicool Flow, que assegura um constante e uniforme fluxo de ar em todas as secções da cavidade frigorífica. Há um plus: o compartimento da zona Multi-Fresh, que permite a existência de três temperaturas, para peixe e carne, lacticínios, frutas e vegetais, com uma frescura até 15 dias**.

Ainda neste domínio, o Combinado BM Lite tem uma «prateleira totalmente dobrável» especial que permite mais espaço e flexibilidade para produtos mais altos, compartimentos ajustáveis na porta e um suporte para garrafas flexível (até 5 garrafas, calma).

2. Performance

Ninguém compra um frigorífico a pensar que este vai durar apenas alguns anos: a ideia é que tenha uma vida razoavelmente longa e que não falhe sempre que se marquem jantares de família, quase todos os domingos. A somar às qualidades funcionais, o Combinado BM Lite tem uma performance óptima. A tecnologia Total No Frost evita a formação de gelo no interior das paredes do congelador e o Compressor Active Inverter regula a temperatura de forma automática (e tem 15 anos de garantia). O que é que isto garante? Que, sempre que estiver um dia de mais calor durante o Verão, o Combinado BM Lite ajuste a temperatura interior, e que o vinho branco chega à mesa bem fresquinho!

Foto A tecnologia Total No Frost evita a formação de gelo no interior das paredes do novo Combinado BM Lite. 3. Design

Até pode ser o frigorífico mais inteligente, mas se o lado estético não estiver apurado, dificilmente se coordena com os diferentes estilos de cozinha. Não é caso deste. Com um design superior e de excelente produção, surge, este Verão, numa nova paleta de cores, com iluminação LED superior, e ainda com um display táctil. Este display , elegante e ergonómico, é integrado no topo do compartimento do frigorífico, e vem integrado com design de cores que permite escolher e personalizar o Combinado BM Lite, com 2 controlos de temperatura e 4 funções extra diferentes.

* Testes de campo Virucidal realizados por Notovir Srl seguindo a orientação em BPR, Vol. II Partes B+C, v. 3.0 Abril 2018 incluido também o Coronavírus Humano OC43, por 24 horas a 4ºC. Resultados referentes a Murine Norovirus e ao Coronavírus Humano OC43 e podem variar de acordo com o posicionamento das prateleiras e a presença/ausência de embalagens. Testes em bactérias feitos por um laboratório independente em pratos Petri em 24 horas, de acordo com ISO 22196, testado a bactérias E.Coli e St.Aureus. **Baseado na perda de peso e qualidade visual, considerando frutas e legumes comuns. Procedimento de teste interno.

