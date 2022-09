Um dos traficantes mais procurados do Brasil é preso na Grande SP

Entornointeligente.com /

06/09/2022 04h19 Atualizado 06/09/2022

Traficante milionário Anderson ‘Gordão’ é preso pela polícia em SP

Considerado pela polícia como um dos traficantes mais procurados do Brasil, Anderson Lacerda Pereira, conhecido como «Gordão», foi preso nesta segunda-feira (5) na Grande São Paulo.

Ele é acusado de enviar cocaína para países da Europa, de fraudar compras para a Saúde na grande São Paulo, ficou milionário e gostava de se comparar ao traficante colombiano Pablo Escobar. Seu nome foi incluído na Interpol em 2020.

Gordão era procurado pela polícia desde 2017, quando foi condenado por tráfico internacional de drogas. É apontado pela polícia como um dos mais perigosos narcotraficantes do país.

Anderson foi preso em um restaurante em Poa, região metropolitana de São Paulo.

Segundo a polícia, Gordão se hospedava em diferentes motéis. Imagens de circuito interno mostram ele se encontrando com a esposa em um desses locais no último dia 15 de agosto.

Em 2020, o Fantástico mostrou o império de luxo que o traficante criou imitando o criminoso colombiano Pablo Escobar.

Anderson é acusado de ter montado mais de 30 clínicas médicas e odontológicas na Grande São Paulo e ter comprado mais de 15 casas de alto padrão em Arujá, também na região metropolitana.

Segundo a polícia, ele fechou contratos milionários, sem licitações, usando a prefeitura de Arujá. Também era conhecido por mandar na cidade e usava a Saúde pública para expandir seus negócios.

O braço direito de Anderson, identificado como Jânio, também foi preso.

Os dois prestaram depoimento e foram transferidos para o 8º DP. Devem ser encaminhados para uma cadeia de segurança máxima.

