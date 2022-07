Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Casa abandonada Morte de diretor da Caixa Comic-Con ‘Turma da Mônica’ Um dos baleados no Alemão participou do assalto ao Village Mall, diz polícia Segundo a Polícia Civil, Hideraldo Alves, 22 anos, é foragido do Pará e foi atingido na operação desta quinta (21) no complexo. Por Anna Beatriz Lourenço e Leslie Leitão, Bom Dia Rio

22/07/2022 06h10 Atualizado 22/07/2022

Um dos baleados no Alemão participou do assalto ao Village Mall

Um dos baleados durante a operação conjunta desta quinta-feira (21) no Complexo do Alemão é um dos bandidos que assaltaram o Village Mall há um mês . Segundo a Polícia Civil, Hideraldo Alves , 22 anos, é foragido da Justiça do Pará e, atingido no pé, deu entrada com um documento falso no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

Compartilhe no WhatsApp Compartilhe no Telegram

A operação das polícias Militar e Civil no Alemão é a quarta mais letal da história do RJ . Ao longo da quinta-feira, desde as primeiras horas da manhã, 18 pessoas foram mortas — o governo do estado afirma que 16 eram suspeitos .

1 de 3 Carro retira três corpos da comunidade da Grota, no Complexo do Alemão — Foto: Reprodução Carro retira três corpos da comunidade da Grota, no Complexo do Alemão — Foto: Reprodução

Hideraldo e outros três feridos seguiam internados na manhã desta sexta (22). No Getúlio Vargas, além de Hideraldo, também estava Lorran Telles , 19 anos, morador baleado enquanto ia trabalhar. Havia feridos ainda na UPA do Alemão e no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Outros dois receberam alta.

Também perderam a vida no confronto o cabo Bruno de Paula Costa, de 38 anos , e Letícia Sales, de 50, que saía para o trabalho com o namorado e foi alvejada dentro do carro.

Operação no Complexo do Alemão (RJ) foi a quarta mais letal da história

MAIS SOBRE O ALEMÃO:

Saiba quem são os mortos já identificados PM morto deixa mulher e dois filhos com autismo Namorado acusa a polícia por morte da mulher: ‘Alvejaram o carro’ Em 14 meses, RJ registra 3 das 4 operações mais letais da história, com ao menos 71 mortos

O assalto ao Village Mall

2 de 3 Assalto a loja de joias no Village Mall durou 1m56 — Foto: Reprodução/TV Globo Assalto a loja de joias no Village Mall durou 1m56 — Foto: Reprodução/TV Globo

No dia 25 de junho, pelo menos 12 bandidos — incluindo Hideraldo, segundo a polícia — assaltaram a Sara Joias , uma das lojas do Shopping Village Mall, um dos mais luxuosos da cidade. Toda a ação durou menos de dois minutos .

Na fuga, um dos ladrões atirou no vigia Jorge Luiz Antunes , de 49 anos. Atingido no rosto, Jorge morreu na hora.

Entre os objetos levados da Sara está um colar de R$ 1 milhão .

Criminosos levaram colar de R$ 1 milhão em roubo no Village Mall

Os bandidos fugiram em pelo menos oito motos que já os aguardavam, ligadas, na porta do Shopping Village Mall.

O Disque Denúncia (2253-1177) oferece R$ 50 mil por informações que levem à prisão dos envolvidos no crime e do autor do disparo que matou o vigilante.

A operação conjunta de quinta

Além de 18 mortos, a operação no Complexo do Alemão nesta quinta-feira (21) deixou uma sensação de medo e paralisou a rotina dos moradores das comunidades da região.

Escolas, postos de saúde e comércio ficaram fechados, e muitos moradores não foram trabalhar por causa das ruas ocupadas por carros blindados da polícia.

A ação tinha como alvo uma quadrilha de roubo de veículos, de cargas e a bancos. O subsecretário operacional da Polícia Civil, Ronaldo Oliveira , disse em uma coletiva que preferia que «eles não tivessem reagido» e que a polícia tivesse «prendido os 15 ou 14» – foram confirmados os 16 suspeitos mortos logo depois.

«Infelizmente, eles escolheram atingir os policiais», disse.

A ação se torna a quarta operação policial mais letal da história do Rio . As duas primeiras também ocorreram durante o governo Cláudio Castro ( PL ): as ações no Jacarezinho (28 mortos) e na Vila Cruzeiro (25 óbitos) . A terceira mais letal foi em 2007, quando morreram 19 pessoas em uma ação na Baixada Fluminense.

3 de 3 Vias estão liberadas no começo da manhã desta sexta-feira (22) na região do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio — Foto: Reprodução/ TV Globo Vias estão liberadas no começo da manhã desta sexta-feira (22) na região do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio — Foto: Reprodução/ TV Globo

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com