«Um desgosto? Falta de ou mau pão na mesa de pequeno-almoço»

Entornointeligente.com /

A sua virtude preferida?

Objetividade não castradora.

A qualidade que mais aprecia num homem?

Ser divertido, nada pior do que um homem aborrecido.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Ser divertida, nada pior do que uma mulher aborrecida.

O que aprecia mais nos seus amigos?

A liberdade do ser, do estar, do fazer ou não.

O seu principal defeito?

Falta de paciência.

A sua ocupação preferida?

Corrida matinal, que raramente faço. Deverá ser porque as rotinas são tão difíceis de seguir que apetecem tanto.

Qual é a sua ideia de «felicidade perfeita»?

É o Sol.

Um desgosto?

Falta de ou mau pão na mesa do pequeno-almoço.

O que é que gostaria de ser?

Desorganizada. É um grande desejo que vou tentando alcançar. Lá chegarei, espero.

Em que país gostaria de viver?

Portugal, que outro tem tudo e mais um peixe maravilhoso?

A cor preferida?

Vermelho.

A flor de que gosta?

Jarro.

O pássaro que prefere?

Papagaio, mas fico com o periquito, porque é igualmente colorido e alegre, mas sem a verborreia do papagaio.

O autor preferido em prosa?

Difícil escolher um entre pelo menos uma dezena de igualmente preferidos.

Poetas preferidos?

Os surrealistas.

O seu herói da ficção?

O Peter Pan.

Heroínas favoritas na ficção?

A Mulher Invisível, por ser heroína e mãe de dois filhos. Também a Mulher Maravilha, por difundir e praticar uma igualdade real entre homens e mulheres.

Relacionados questionário de proust. «Acredito mesmo que a felicidade é diretamente proporcional à nossa atitude»

questionário de proust. «Gostava de ter a capacidade de renovação da natureza, em todas as suas vertentes»

questionário de proust. Felicidade é a «capacidade de reconhecer que o que somos e temos é suficiente»

Mulher Maravilha

© D. R.

Os heróis da vida real?

A Teresa e o Zé, que ganham o salário mínimo e a reforma, mas ainda assim salvam a casa, a família e a si mesmos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever As heroínas históricas?

Ada Lovelace.

Os pintores preferidos?

Os surrealistas.

Compositores preferidos?

Tchaikovsky.

Os seus nomes preferidos?

Francisca e António.

O que detesta acima de tudo?

Empatas.

A personagem histórica que mais despreza?

Os Hitlers.

O feito militar que mais admira?

A trégua de Natal na Primeira Guerra Mundial.

O dom da natureza que gostaria de ter?

Regeneração.

Como gostaria de morrer?

Não gostaria.

Estado de espírito atual?

Curiosa e vigilante.

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Os resultantes da ignorância.

A sua divisa?

Definir o destino pela paixão da viagem e perder-me, porque caminho perdido ainda é caminho.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com