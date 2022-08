Entornointeligente.com /

O executivo da Câmara Municipal do Porto aprovou, por unanimidade , a transladação do coração de D. Pedro IV de Portugal (D. Pedro I do Brasil) para as comemorações do bicentenário da independência do Brasil , a pedido do governo brasileiro e com o entusiasmo do presidente da Câmara Municipal do Porto.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com