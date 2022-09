Um chimpanzé fugiu do zoo de Kharkiv — e voltou na bicicleta da tratadora

Entornointeligente.com /

Chichi escapou do jardim zoológico Feldman Ecopark,​ em Kharkiv, na segunda-feira, 5 de Setembro. Os tratadores não a perderam de vista, enquanto o chimpanzé-fêmea andou calmamente pelas ruas da cidade durante algumas horas, até que começou a chover.

O vídeo que mostra a tratadora sentada na praça ao lado de Chichi , no que parece ser uma conversa entre dois conhecidos, foi amplamente partilhado nas redes sociais. Nas imagens da fotógrafa Kira Kuznetsova ​, vê-se depois a tratadora a tirar um casaco amarelo que trazia e a dá-lo a Chichi, que o veste com a sua ajuda. Depois, dão um abraço e a chimpanzé volta ao zoo sentada numa bicicleta. De acordo com a Suspilne , a emissora pública da Ucrânia, os funcionários do jardim zoológico disseram que o animal regressou em segurança ao seu recinto.

O vídeo contrasta com as imagens violentas dos últimos meses na segunda maior cidade ucraniana, bombardeada diariamente pelas forças russas. Centenas de civis morreram ou ficaram feridos desde o início da guerra .

No zoo de Kharkiv, de onde alguns animais chegaram a ser evacuados, é usado o som de cascatas para camuflar o barulho das bombas e ajudar os animais a relaxar. Seis pessoas que se voluntariaram para ajudar a evacuar os animais foram mortas, de acordo com o dono do zoo, Oleksandr Feldman, citado pelo The Guardian . Mais de 100 animais morreram antes de conseguirem ser evacuados.

