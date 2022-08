Um cessar-fogo em alto-mar

Entornointeligente.com /

O primeiro navio a deixar um porto ucraniano com toneladas de milho a bordo, no início desta semana , foi o primeiro sinal de esperança moderada desde a invasão russa. Com vários significados. Antes de mais, o de que o acordo entre a Ucrânia, Rússia, Turquia e Nações Unidas pode ser, para já, levado a sério, apesar do bombardeamento de Odessa no dia seguinte à sua assinatura. Mais três navios carregados de cereais partiram entretanto: dois navios de Chornomorsk e um de Odessa.

