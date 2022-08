Um caso sério de amor à primeira escolha

Entornointeligente.com /

Quando foi a última vez que olhou para algo e teve a certeza de que era mesmo aquilo de que estava à procura? Há coisas que vêm ter connosco com o objectivo de nos mostrar que, às vezes, tomar a decisão certa é mais fácil do que aquilo que estávamos à espera. Por exemplo, sempre sonhou em ter um automóvel icónico, que fosse mais do que apenas um «carro», mas nunca sentiu que o momento certo tinha chegado? É caso para dizer que os seus sonhos estão a uma mini distância de se tornarem realidade.

Hoje é mais fácil do que nunca escolher o seu MINI . Acredite, graças a um processo de compra simplificado, esta é uma decisão à prova até das pessoas mais indecisas. Desde os que privilegiam o espaço aos que assumem um carácter desportivo – ou ambos – todos são MINI, mas cada um se adapta às diferentes necessidades de quem os procura.

Mini Mini

Um Premium para cada gosto. Na hora de escolher, pode optar por 1 de 2 pacotes – o Premium e o Premium Plus . Quer saber o que cada um inclui? Comecemos pelo Premium. Este pacote contém todos os equipamentos, quer funcionais ou de conectividade, necessários para transformar a condução em algo simples, fácil e, acima de tudo, confortável.

Kit de espelhos exteriores, Espelho Retrovisor Interior com função Automática Antiencandeamento, Sistema de fixação Isofix para banco dianteiro, Pack de Arrumação, Iluminação Interior Ambiente, Caixa Automática Steptronic de Dupla Embraiagem, Superfície Interior Piano Black , MINI Driving Modes e PDC – Sensores de Estacionamento Traseiros, são algumas das funcionalidades que poderá encontrar.

Já no pacote Premium Plus , poderá encontrar todas as funcionalidades do Pacote anterior, juntamente com um upgrade de opções que vêm revolucionar a hora de conduzir. Entre as quais: Tecto de Abrir Eléctrico Panorâmico, Sistema de Som HiFi Harman/Kardon, Acesso comfort e Câmara de visão traseira.

3 passos e está pronto para seguir viagem! Foto Se ainda está com o «pé no travão», ajudamos a mudar de ideias, até porque escolher o seu MINI pode acontecer em apenas três passos:

Espaço, desportividade ou ambos – optar por um é o primeiro passo; Premium ou Premium Plus – dois pacotes à escolha; Identidade – configure o seu carro, dê-lhe o seu toque pessoal e está pronto para se fazer à estrada. Mas e se a tudo isto pudermos ainda acrescentar o ingrediente que fará toda a diferença? Acrescentemos, então, identidade. Se é verdade que ter um MINI pode ser o sonho, ter o seu MINI é aquilo que, de facto, transformará esta história numa história de amor – com final feliz. Através do configurador , disponível no site , pode dar um toque pessoal ao seu Mini e configurá-lo de acordo com os seus gostos e necessidades. Assim, mais do que sonhar, pode tornar todos os seus desejos realidade e passar da imaginação à condução, num automóvel completamente único.

Se era daquelas pessoas que achava que os sonhos tinham limite, é altura de deixar os medos para trás e acreditar que não só os sonhos se realizam, como podem – e devem – ser do tamanho que quiser. Por isso, aperte o cinto e comece esta viagem com uma simples e, tão fácil, escolha!

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com