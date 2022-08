Um ano depois de ter chegado, um quarto dos refugiados afegãos saiu de Portugal

Entornointeligente.com /

Com 16 anos, a futebolista afegã Sadaf Sharif Zada está a viver em Coimbra e a tentar adaptar-se a um novo ambiente, a uma nova cultura, a uma nova língua, a novos amigos, a novas pessoas. «É difícil a adaptação a tanta coisa, estou a fazer o meu melhor», afirma esta jovem que chegou a Portugal em Setembro com outras raparigas que jogavam futebol no Afeganistão. Agora Sadaf joga na Académica de Coimbra e estuda no 10.º ano na Escola Secundária Quinta das Flores, naquela cidade. O grupo está espalhado por várias cidades; ela é a única afegã na sua escola. Identifica mais três famílias a viver em Coimbra.

