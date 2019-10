Um ano de Flor Pedroso divide redação da RTP – Tv Media – Correio da Manhã

Entornointeligente.com /

Um ano depois de ter sido nomeada, o trabalho de Maria Flor Pedroso como diretora de Informação divide a redação da televisão pública. “Já não é novidade que ser diretor de informação da RTP não é uma tarefa nada fácil – como prova a história -, tanto pelas pressões externas como internas. Mas a verdade é que a Flor Pedroso tem sido envolvida em demasiadas polémicas em tão pouco tempo, algumas por culpa dela, e isso tem gerado anticorpos”, conta fonte da RTP. Uma outra fonte ouvida pelo CM , que prefere manter o anonimato, revela que a redação “está dividida em fações” e que o caso do ‘Sexta às 9’ “foi a gota de água”. Ainda assim, o Conselho de Redação tem, em alguns casos, “estado à margem destas polémicas, o que ainda divide mais a equipa”. Desde a nomeação, a 12 de outubro do ano passado, que o mandato de Flor Pedroso – a primeira mulher no cargo – não tem sido pacífico. A escolha de Cândida Pinto e Helena Garrido – duas jornalistas externas à empresa – para suas diretoras- -adjuntas fez correr muita tinta e levou Flor Pedroso a dizer que a direção cairia se não fosse aceite pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Depois, uma série de casos denunciados pelo CM gerou contestação na redação e levou a acusações de alinhamento com o Governo. Primeiro, o desaparecimento da gravação em bruto de uma entrevista ao primeiro-ministro, António Costa, e o facto de Cândida Pinto ter ‘assumido’ no ‘Telejornal’ a autoria de uma reportagem sobre o Daesh que não era sua. A isto somou-se o bloqueio de uma notícia sobre os prémios na TAP e a não emissão do programa ‘Sexta às 9’ durante o período de campanha eleitoral – que gerou críticas de Rui Rio e Ana Gomes. Mais recentemente, a falta de meios para Paulo Dentinho realizar uma entrevista, no Brasil, a Lula da Silva, também mereceu críticas internas. PORMENORES Guerra aberta Há duas semanas, o CM revelou que Flor Pedroso e Sandra Felgueiras (‘Sexta às 9’) estão de costas voltadas. As protagonistas negam publicamente, mas fontes da redação confirmam. Sucede a Dentinho Flor Pedroso substitui Paulo Dentinho após este ter colocado o lugar à disposição devido à publicação no Facebook de textos polémicos sobre Ronaldo. Recusa fazer balanço O CM pediu um balanço a Flor Pedroso, mas esta remeteu para janeiro, quando faz um ano que entrou em plenas funções.

