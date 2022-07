Um Alvarinho rico, fresco até à raiz

Entornointeligente.com /

Organizada como Sociedade Anónima, a Quintas de Melgaço é o exemplo vivo da mudança e prosperidade que vivem hoje os vinhos e produtores da sub-região de Monção e Melgaço. Nascida na década de 1990 como uma espécie de cooperativa — por impulso de um local que fez fortuna no Brasil e acabou por doar à Câmara de Melgaço a maioria do capital —, via já um futuro de nuvens nos princípios deste século, quando a aposta numa gestão profissional e na qualidade dos vinhos a resgataram da falência iminente.

