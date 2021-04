ÚLTIMA TEMPORADA “KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS”

Entornointeligente.com / Hoy, 27 de abril a las 22:00, por la señal de DIRECTV se estrena el primer avance del final de ¨Keeping Up With The Kardashians, canales 222 y 1222.

Es el principio del fin… Nadie, ni siquiera la familia Kardashian-Jenner está preparado para la montaña rusa emocional que será la vigésima y última temporada de ¨Keeping Up With the Kardashians¨ que llega de forma exclusiva a Latinoamérica sólo a través de E! Entertainment.

Y aunque puede parecer mucho tiempo para esperar el regreso de todo el drama y las emociones de la familia más querida de la televisión, las frases geniales de Kourtney Kardashian y las discusiones ocasionales entre hermanas, los fans no tienen que preocuparse, porque en E! Entertainment lanza el primer adelanto de cómo será el gran final. Con una advertencia justa: los fans necesitarán Kleenex.

El primer adelanto repasa los icónicos recuerdos de ¨Keeping Up With The Kardashians¨, de "Don't be j-king rude!" a Kim Kardashian tomándose selfies mientras Khloe Kardashian va camino a la cárcel, Y también se burla de lo que seguramente se convertirá en momentos que cambiarán su vida.

Uno de estos involucra a Khloé y Tristan Thompson. Los fanáticos han visto a la pareja enfrentar muchos altibajos a lo largo de los años, pero a pesar de todo, siguen siendo los mejores padres que pueden ser para True Thompson, de dos años. Entonces, ¿están listos para recibir a otro bebé? según Khloé, sí. "Siento que ha llegado el momento de tener otro hijo", le dice al jugador de la NBA en este primer adelanto exclusivo.

Además, se podrá ver también a Kim espiando a Kourtney y Scott Disick tomando una siesta juntos, y luego contándole todo a sus hermanas. "Definitivamente están hechos el uno para el otro", dice Kendall Jenner. "Se supone que deben estar juntos".

Los momentos que dejarán sin aliento a todos los fans no terminan ahí… ya que después de que Kris Jenner se derrumba mientras les dice a los camarógrafos de ¨Keeping Up With The Kardashians¨ que el programa está llegando a su fin, la mamá aparentemente comienza a arrepentirse de todo. "¿Tomamos la decisión correcta al terminar el programa?" dice como confesión sincera a cámara.

Mira el adelanto completo lleno de lágrimas, y no te pierdas el estreno de la temporada 20 de ¨Keeping Up With the Kardashians¨, hoy 27 de abril, exclusivamente en E! ENTERTAINMENT

CONCURSO:

¡Khloé Kardashian está mejor que nunca, lista para tener un segundo bebé y con un nuevo look espectacular! ¿Quieres aprender como maquillarte a lo Kardashian? Participa por una Masterclass de maquillaje con @NatashaFonte siguiendo estos pasos 🏻#KardashiansEnDIRECTV

Dale me gusta a esta publicación: https://www.instagram.com/p/COJ2p73na2i/

Sigue las cuentas de @eonlinelatino y @DIRECTVECUADOR

Etiqueta a dos o más personas que les guste verse bien

Para aumentar la posibilidad de ganar, publica este post en tu muro y escribe el hashtag #KardashiansEnDIRECTV

Todas las personas que cumplan con las condiciones participarán en un sorteo el 27 de abril 2021.

La Masterclass se realizará el 29 de abril de 2021.

Encuentra las bases y condiciones en www.directv.com.ec

Entornointeligente.com