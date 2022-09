Entornointeligente.com /

UFMG recebe material biológico para desenvolver vacina contra varíola dos macacos O Instituto Nacional de Saúde dos EUA doou o material para o Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais. A tecnologia da vacina pode ficar pronta em três meses. Por Jornal Nacional

06/09/2022 21h12 Atualizado 06/09/2022

UFMG recebe material biológico para desenvolver vacina contra varíola dos macacos

A Universidade Federal de Minas Gerais já tem material necessário para desenvolver uma vacina contra a varíola dos macacos .

Os frascos com o material biológico que vai dar origem à pesquisa estão preservados a – 80°C. São amostras de um vírus chamado MVA, que na década de 1970 foi usado na Europa como vacina que ajudou a erradicar a varíola humana. É um vírus da mesma família da varíola dos macacos, por isso, segundo os pesquisadores, pode proteger contra a doença.

O Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos doou o material para o Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais, que é referência em desenvolvimento de testes de diagnóstico e de vacinas.

O primeiro passo dos pesquisadores será multiplicar a quantidade do vírus em células de galinhas. Essas sementes do vírus vacinal vão permitir o desenvolvimento do IFA, o insumo farmacêutico ativo, a matéria-prima para a produção das vacinas.

«Em segundo lugar, o que nós vamos fazer é desenhar os processos para produção dessa vacina viral. Nós vamos fazer os processos todos aqui em pequena escala, determinar todos os parâmetros necessários para o cultivo e para amplificação desse vírus, e quando esses dados tiverem todos gerados, nós vamos passar essa receita para Bio-Manguinhos, que vai conseguir escalonar isso, fazer isso em grande quantidade em condição de fabricação», explica o coordenador do Centro de Vacinas da UFMG, Flávio da Fonseca.

A expectativa dos pesquisadores é de que seja a primeira vacina contra a varíola dos macacos produzida no Brasil. Se tudo correr como previsto, a tecnologia da vacina pode estar pronta em três meses.

O Brasil registrou mais de 5,5 mil casos confirmados da doença e duas mortes . A Anvisa já liberou a importação e o uso de doses emergenciais da vacina contra a varíola dos macacos. Segundo o Ministério da Saúde , cerca de 50 mil doses devem chegar a partir deste mês .

Os pesquisadores da UFMG esperam que, em março do ano que vem, o Brasil esteja produzindo a vacina nacional.

«Isso é um passo muito importante para pesquisa brasileira. Muitos pesquisadores vão para fora desenvolver tecnologias lá ou aprender algo lá. A gente quer é fazer aqui no Brasil, fazer dentro dos nossos laboratórios», aponta a pesquisadora Karine Lourenço.

