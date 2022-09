UFC: Grasso-Araujo de estelar en octubre

Entornointeligente.com /

Una pelea de peso mosca femenino entre la mexicana Alexa Grasso y la brasileña Viviane Araujo será el nuevo combate principal de un evento de UFC Fight Night el 15 de octubre en Las Vegas después de que un enfrentamiento de peso mediano entre Jared Cannonier y Sean Strickland se cayó debido a una lesión, anunció la promoción el miércoles.

El evento tendrá lugar en las instalaciones de Apex de UFC.

UFC 279: Chimaev vs. Díaz El emergente Khamzat Chimaev se enfrenta al popular Nate Díaz en el evento estelar de peso welter de UFC 279.

Grasso (14-3) ha sido una prospecto intrigante para UFC desde 2016. Compitió en la división de peso paja durante la primera parte de su carrera, antes de pasar a las 125 libras en 2020. Grasso ha ganado tres combates seguidos desde que la movida. Su última derrota fue por decisión mayoritaria ante la actual campeona de las 115 libras, Carla Esparza .

Araujo (11-3) ha ganado cinco de sus siete peleas en el UFC. Podría decirse que su mayor victoria fue su última pelea, por decisión sobre Andrea Lee , quien venía de dos victorias por paro.

UFC no ha brindado una actualización sobre el evento principal programado originalmente. Strickland se vio obligado a abandonar la pelea debido a una cirugía en el dedo.

