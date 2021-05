UEFA “perdonó” a equipos que se retractaron de la SuperLiga y sancionará a los que no lo hicieron

Entornointeligente.com / La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) dio el visto bueno a la decisión de nueve clubes de renunciar a la SuperLiga y advirtió sanciones peores para el resto de los equipos fundadores al sostener que “el asunto se remitirá a los órganos disciplinarios competentes de la UEFA. La UEFA comunicó que tres cuartos de los equipos que impulsaron la creación de la SuperLiga se mostraron “arrepentidos” ante las instituciones y los fanáticos y emitieron una “declaración de compromiso del club”. En dicha declaración se comprometen únicamente a las competiciones oficiales que organiza dicho ente. Los equipos que emitieron dicha declaración de compromiso son: AC Milan e Inter de Milán por Italia; Tottenham, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea y Arsenal por Inglaterra y el Atlético de Madrid por España. Sin embargo, pese a aceptar sus disculpas, los clubes deberán pagar € 15 MM a la UEFA como multa. Además, a los clubes les retendrán el 5% de los ingresos por premios de competiciones de clubes de la UEFA durante una temporada. Estos premios se redistribuirán entre los demás equipos. A su vez, en caso de que en el futuro los equipos se planteen participar en una competición por fuera del ente, se multarán hasta con € 100 MM. Si los equipos llegasen a incumplir con cualquier otro compromiso que contrajeron en la Declaración, se les podrá multar hasta con € 50 MM.

Amenaza a los demás

Por otro lado, el ente que regula al fútbol en Europa volvió a lanzar una amenaza contra los equipos que aún no se desligan de la polémica competición. «La UEFA se ha reservado todos los derechos para tomar las medidas que considere oportunas contra aquellos clubes que hasta ahora se han negado a renunciar a la denominada ‘Superliga’. El asunto se remitirá sin demora a los órganos disciplinarios competentes de la UEFA». El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se mantuvo estricto en últimas declaraciones: «Dije en el Congreso de la UEFA hace dos semanas que se necesita una organización fuerte para admitir haber cometido un error, especialmente en estos días de prueba en las redes sociales. Estos clubes han hecho precisamente eso. Al aceptar sus compromisos y su voluntad de reparar la interrupción que causaron, la UEFA quiere dejar atrás este capítulo y avanzar. Sobre las sanciones monetarias de los clubes que se arrepintieron dijo que el dinero no es lo realmente importante. «Las medidas anunciadas son importantes, pero la UEFA no retendrá ninguna de las sanciones económicas. Todos se reinvertirán en el fútbol base y juvenil en las comunidades locales de Europa, incluido el Reino Unido», anunció. Para concluir volvió a lanzar una amenaza para los equipos que se resisten a dar marcha atrás, que son el Madrid, Barcelona de España y la Juventus de Italia. «Estos clubes reconocieron sus errores rápidamente y han tomado medidas para demostrar su arrepentimiento y compromiso futuro con el fútbol europeo. No se puede decir lo mismo de los clubes que siguen participando en la llamada ‘Superliga’ y la UEFA se ocupará de esos clubes posteriormente», aseveró.

