UEFA confirma. Rússia banida do Euro 2024

Entornointeligente.com /

A Rússia não vai participar do sorteio de qualificação para o Campeonato Europeu de Futebol (Euro 2024), confirmou esta terça-feira a UEFA e a federação de futebol russa.

Relacionados uefa. Ucrânia: Alemanha pede exclusão da Bielorrússia do Euro2024 de futebol

uefa. Dois primeiros classificados de cada grupo com lugar garantido no Euro 2024

Recorde-se que a seleção e os clubes russos foram banidos das competições internacionais no início deste ano pela UEFA após a invasão da Ucrânia, a 24 de fevereiro.

«Todas as equipas russas estão atualmente suspensas após a decisão do Comité Executivo da UEFA de 28 de fevereiro de 2022, que foi confirmada pelo Tribunal Arbitral do Desporto em 15 de julho de 2022», disse o órgão regulador do futebol europeu em comunicado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever «A Rússia não está, portanto, incluída no sorteio de qualificação para o Campeonato da Europa de Futebol da UEFA 2022-24», que está marcado para 9 de outubro em Frankfurt.

The qualifying system for #EURO2024 has been finalised. Hosts Germany qualify automatically, with 53 nations vying for the other 23 places.

group winners and 10 runners-up qualify for the finals.

3️⃣ spots decided by play-offs in March 2024.

Full info: ⬇️

– UEFA (@UEFA) September 20, 2022

A Rússia viu um recurso contra a proibição rejeitado pelo Tribunal Arbitral do Desporto (CAS, na sigla em inglês) em julho.

A Federação Russa de Futebol fez saber que «está atualmente a aguardar o texto completo da decisão do CAS, após o estudo do qual será tomada uma decisão sobre as próximas etapas».

A Rússia também foi banida do próximo mundial no Qatar pela FIFA. A equipa tinha conseguido classificar-se para os play-offs de qualificação europeus.

O Euro 2024 vai ter como anfitrião a Alemanha com o sorteio de qualificação marcado para 9 de outubro em Frankfurt.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com