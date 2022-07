UE vai atrás do ouro russo e Londres protesta pela morte de britânico detido

Entornointeligente.com /

A União Europeia está a preparar o sétimo pacote de sanções à Rússia, estabelecendo como alvo as exportações de ouro russo. «Moscovo tem de continuar a pagar um preço elevado pela sua agressão», defendeu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Por seu lado, o Reino Unido exige que Moscovo assuma total responsabilidade pela morte de um britânico que foi capturado pelos separatistas pró-russos em Donetsk e era acusado de ser um mercenário. Londres alega que era um trabalhador humanitário.

As novas sanções europeias contra o ouro russo vão ao encontro do decidido, em finais de junho, na cimeira do G7 – um grupo que inclui Alemanha, França e Itália. A proposta, que passa também pelo reforço das sanções já aprovadas no passado, «fechando todas as portas» a quem quer contornar as regras, será discutida na segunda-feira, na reunião dos chefes da diplomacia da UE. Mas nem todos os 27 estão de acordo.

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, tem criticado a política de sanções, alegando que esta não está a cumprir o objetivo e está a prejudicar os europeus – na discussão do sexto pacote, referente ao petróleo russo, conseguiu cedências. «Bruxelas pensava que a política de sanções iria prejudicar os russos, mas está a prejudicar-nos mais», afirmou à rádio húngara. » Primeiro pensei, já demos um tiro no pé, mas a economia europeia deu um tiro nos pulmões e está ofegante por ar» , acrescentou.

Subscrever Para a semana, a Comissão deverá pedir aos 27 para que o ar condicionado dos edifícios públicos não seja colocado abaixo dos 25 ºC (e o aquecimento acima dos 19 ºC) de forma a cortar na procura por gás russo. «Energia poupada durante o verão é energia que pode ser usada no inverno», segundo o documento a que a AFP teve acesso.

Protesto britânico A chefe da diplomacia britânica, Liz Truss, exigiu esta sexta-feira que a Rússia assuma a «total responsabilidade» pela morte de Paul Urey «enquanto estava sob custódia de um intermediário russo na Ucrânia».

Urey, que tinha 45 anos e sofria de diabetes, morreu numa prisão na autoproclamada República Separatista de Donetsk, onde tinha sido detido quando realizava «trabalho humanitário», segundo Londres. «Estava na Ucrânia a tentar ajudar o povo ucraniano contra a invasão russa não-provocada», indicou Truss. Foi capturado quando tentava retirar uma mulher e duas crianças de Zaporíjia. Para os separatistas era um mercenário.

Liza, vítima da guerra As autoridades ucranianas continuam à procura de 18 desaparecidos do ataque de quinta-feira em Vinnytsia, uma cidade longe da linha da frente – Moscovo alega que o alvo era uma reunião militar. Pelo menos 23 pessoas morreram, incluindo três crianças. Uma delas era Liza Dmitrieva, de quatro anos, que tinha síndrome de Down e se tornou num símbolo da tragédia.

A mãe, Irina Dmitrieva, que perdeu uma perna e está em estado grave, tinha partilhado horas antes no Instagram um vídeo de Liza, feliz, a caminho da terapia de fala.

Nas redes sociais surgem agora imagens das duas sorridentes ao lado de fotos em que só se vê o seu carrinho de bebé cor-de-rosa junto aos escombros.

Em algumas fotos, partilhadas até pela primeira-dama ucraniana, vê-se o corpo de Liza. Olena Zelenska contou que a tinha conhecido, na gravação de um vídeo de Natal. O presidente Volodymyr Zelensky tinha apelidado, na quinta-feira, o ataque como um «ato de terrorismo».

