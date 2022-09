UE suspende acuerdo de facilitación de visados ​​con Rusia

Entornointeligente.com /

El Consejo de la Unión Europea (UE) ha acordado este viernes suspender el acuerdo firmado con Moscú que facilitaba a los ciudadanos rusos la obtención de visados para viajar al club comunitario, una medida que la Comisión Europea ya presentó el pasado martes y que los Estados han ratificado.

«La aplicación del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Federación Rusa sobre la emisión simplificada de visados ​​a ciudadanos de la Unión Europea y la Federación Rusa está completamente suspendida en relación con los ciudadanos de la Federación Rusa a partir del 12 de septiembre de 2022», se indicó el documento.

También se destacó que la decisión entra en vigor a partir de la fecha de su adopción, es decir, este viernes.

⚡️ @EU Council adopts full suspension of #Visa facilitation with #Russia

The European Council has announced the full suspension of the visa facilitation agreement between the EU and Russia, which had simplified visa application procedures for Russian citizens.

Pero tendrá vigencia a partir del lunes, ya que la UE está obligada a notificar a la otra parte del acuerdo, Rusia, dentro de las 48 horas siguientes a su aprobación definitiva.

El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, sostuvo que Moscú, cuando responda a las restricciones de visa impuestas por la Unión Europea, se guiará por sus propios intereses, mientras que las medidas de represalia no siempre son como un espejo.

«La idea principal del presidente era que haremos lo que convenga a nuestros intereses. Las contramedidas, por supuesto, corresponderán a nuestros intereses, pero no siempre las que se reflejan», respondió el portavoz presidencial ruso.

Peskov también enfatizó que la Federación Rusa está esperando a los turistas de los países occidentales, porque de esta manera la gente verá que se les está diciendo muchas mentiras sobre Rusia.

«Estamos interesados ​​en que los turistas vengan a nosotros, incluso de esos países que llamamos hostiles. ¿Por qué no?.»

«Después de todo, las personas deberían ver nuestro país y deberían entender que lo que están viendo y ven sobre nuestro país en sus países, esto es una mentira. Pero solo se les puede explicar esto invitándolos aquí «, dijo.

El 7 de septiembre el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró en el Foro Económico Oriental que Rusia actuará de conformidad con sus propios intereses respecto a la restricción de visados por parte de la Unión Europea (UE) y no va a tomar medidas recíprocas.

