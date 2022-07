UE quer reforçar sanções contra a Rússia, que continua a bombardear a Ucrânia

Entornointeligente.com /

Os ministros das Relações Externas da União Europeia (UE) debatem, na segunda-feira, se devem endurecer as sanções contra a Rússia, cujo exército continua a bombardear várias cidades na Ucrânia, perto do sexto mês da guerra.

Relacionados guerra na ucrânia. Medvedev ameaça Kiev com «dia do juízo final» em caso de ataque à Crimeia

guerra na ucrânia. Zelensky promete libertar gradualmente as áreas sob ocupação russa

guerra na ucrânia. Ucrânia: Responsáveis das Finanças concluem G20 sem consenso

A cidade ucraniana Kharkiv foi alvo de mísseis na noite de sábado, informou o governador da região, Oleg Synegubov.

«Por volta das três da manhã, no distrito de Kyivsky (de Kharkiv), um dos andares de um complexo industrial de cinco andares pegou fogo após a queda de mísseis. Uma mulher de 59 anos ficou ferida e está hospitalizada», afirmou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Vitaliy Kim, governador da região de Mykolaiv (sul), perto do Mar Negro, também denunciou vários ataques cometidos no sábado e na manhã deste domingo.

«Por volta de 3h05, Mykolaiv foi atingida por um bombardeamento em massa. Até o momento, temos informações de um incêndio em duas plantas industriais», disse, acrescentando que as cidades de Shevchenkove, Zoria e Novoruske também foram bombardeadas.

«Três pessoas morreram, e outras três ficaram feridas em Shevchenkove». Uma mulher morreu também num bombardeamento em Shyrokiv, onde «um prédio residencial foi destruído», revelou.

A região de Donetsk (leste) também foi alvo dos «russos (que) continuam a bombardear a infraestrutura civil», disse o governador da região, Pavlo Kyrylen.

Neste contexto, os ministros da UE avaliarão várias propostas, entre elas uma da Comissão Europeia, que recomenda proibir a compra de ouro da Rússia e, assim, alinhar as sanções com os parceiros do G7. Outra proposta é incluir novas autoridades russas à lista negativa do bloco.

«Preço alto» «Moscovo deve continuar a pagar um preço alto pela sua agressão», disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A avaliação da UE sobre a possibilidade de se adotar novas sanções acontece depois de um relatório divulgado pela operadora ucraniana de energia nuclear, que acusou as forças russas de implantarem lançadores de mísseis na central nuclear de Zaporizhia. Esta área está sob controlo russo desde março deste ano.

«A situação [na planta nuclear] é extremamente tensa, e a tensão aumenta a cada dia. Os ocupantes estão a trazer as suas máquinas, incluindo os sistemas de mísseis, com os quais atacaram o outro lado» do rio Dnipro e «o território Nikopol», a 80 km sudoeste de Zaporizhzhia, disse, acrescentando que cerca de 500 soldados russos permanecem na fábrica nuclear, controlando-a.

A maior central nuclear da Ucrânia caiu nas mãos das forças russas no início de março, pouco depois do início da invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro.

Combates em Donbass Num discurso dirigido aos ucranianos, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a resistência conseguiu recuperar parte do território perdido para a Rússia desde o início da guerra, e que continuará a recuperar zonas ocupadas.

«Resistiremos. Venceremos. E reconstruiremos as nossas vidas», disse.

Neste momento, a maior parte dos combates está concentrada no sul e na bacia mineira e industrial de Donbass, no leste.

As forças separatistas em Donbass afirmam que continuam a avançar e em processo de retomada do controlo total da cidade de Siversk, atacada depois de de Lysyschansk, mais a leste, no início do mês.

De acordo com o Ministério da Defesa do Reino Unido, «as forças russas avançam lentamente para o oeste, após bombardeamentoss e assaltos em direção a Siversk, (lançados) de Lysychansk, para abrir uma rota para Sloviansk e Kramatorsk».

Sem especificar a data do deslocamento, o Ministério russo da Defesa anunciou ontem que o ministro Serguei Shoigu visitou os soldados envolvidos na ofensiva. Foi a segunda vez, desde o início do conflito. Também não foi especificado se a visita ocorreu na Ucrânia, ou na Rússia.

Shoigu «deu as instruções necessárias para implementar» medidas que impeçam que «Kiev lance bombardeamentos em massa […] contra as infraestruturas civis e contra os edifícios residenciais em Donbass e outras regiões», indicou o ministério.

A guerra na Ucrânia entrará em seu sexto mês no 24 de julho. Até agora, não se tem um número total oficial de vítimas civis do conflito.

A ONU estima que há cerca de 5.000 mortos confirmados, incluindo mais de 300 crianças, mas que o número real é, provavelmente, muito maior.

Só na cidade de Mariupol as autoridades ucranianas indicam que houve cerca de 20.000 mortos.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com