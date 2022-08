UE prepara una «intervención de emergencia» para contener precio de la energía

Entornointeligente.com /

La UE también trabaja en «una reforma estructural del mercado eléctrico». El fuerte aumento en los precios de la energía se convirtió en una gran preocupación para Europa desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

La Unión Europea (UE) planea intervenir y reformar el mercado eléctrico en el bloque para ayudar a reducir los precios de la energía, que se han incrementado por la subida de los precios del gas.

Así fue como lo anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la jornada de este lunes.

«El aumento vertiginoso en los precios de la electricidad están ahora exponiendo las limitaciones de nuestro diseño del mercado», el cual fue pensado «para circunstancias diferentes», dijo Von der Leyen en Twitter.

«Estamos trabajando en una intervención de emergencia y una reforma estructural del mercado eléctrico», anunció.

The skyrocketing electricity prices are now exposing the limitations of our electricity market design. It was developed for different circumstances.

We are working on an emergency intervention and a structural reform of the electricity market.

President @vonderleyen at #BSF2022 pic.twitter.com/WlrwulAobm

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) August 29, 2022

Casi simultáneamente, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, se pronunció en Praga a favor de una «acción rápida» para reformar el mercado de electricidad.

De acuerdo con líder alemán, entre los países de la UE hay un «acuerdo completo» sobre esta urgencia de tomar medidas.

Intervención de la UE en el precio de la energía

Poco antes, el ministro de Industria y Comercio de República Checa (país que ocupa la presidencia rotativa de la UE), Jozef Sikela, anunció que los ministros de energía del bloque se reunirán de emergencia el 9 de septiembre.

«Tenemos que arreglar el mercado de la energía. La solución a nivel de la UE es de lejos la mejor que tenemos», escribió en su cuenta de Twitter.

El fuerte aumento en los precios de la energía, en especial la electricidad, que ya venía siendo motivo de preocupación desde finales de 2021, se convirtió en una prioridad apremiante desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

Como parte de las sanciones contra Rusia, la UE decidió reducir el consumo de gas para ser menos dependiente del gas natural ruso.

Pes e a esto, en represalia el gobierno de Moscú recortó dramáticamente el suministro, lo que hizo que los precios aumentaran aún más.

La información es de Deutsche Welle

