UE diz que referendos de anexação organizados por Moscovo são «ilegais» e os resultados «manipulados»

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, disse esta quarta-feira que os «referendos» de anexação organizados por Moscovo nas regiões ucranianas foram «ilegais» e os resultados «manipulados».

«Trata-se de uma nova violação à soberania e à integridade territorial da Ucrânia, no contexto de violações sistemáticas dos direitos humanos», disse Borrell através de uma mensagem difundida pela rede social Twitter.

«Nós saudamos a coragem dos ucranianos que continuam a opor-se e a resistir à invasão russa» acrescentou o chefe da diplomacia do bloco europeu.

This is another violation of Ukraine»s sovereignty + territorial integrity, amidst systematic abuses of human rights.

We commend the courage of Ukrainians, who continue to oppose & resist Russian invasion.

– Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 28, 2022

As autoridades pró-Rússia nas regiões ucranianas de Zaporijia, Kherson e Lugansk reivindicaram na terça-feira uma vitória do «sim» à anexação pela Rússia, estando ainda a aguardar-se pelos resultados da quarta região ucraniana ocupada pela Federação Russa.

De acordo com autoridades eleitorais instaladas pela Rússia nas quatro regiões, 93,11% dos cidadãos de Zaporijia votaram a favor da anexação à Rússia, após a contagem de 100% dos boletins de voto.

Na região de Kherson, a administração de Moscovo informou que 87,05% dos eleitores votaram a favor do «sim» à anexação, tendo sido também contados todos os votos.

Pouco depois, as autoridades em Lugansk também anunciaram a vitória do «sim», enquanto a contagem na quarta região ucraniana onde também se realizou um «referendo», o Donbass (leste), continua, apesar de as autoridades já terem anunciado que «o sim prevaleceu largamente».

Em 2014, a Rússia já tinha usado o resultado de um referendo realizado sob ocupação militar para legitimar a anexação da península ucraniana da Crimeia, no Mar Negro.

