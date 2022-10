UE condena disparo de míssil norte-coreano sobre o Japão

Entornointeligente.com /

O presidente do Conselho Europeu condenou o lançamento de um míssil balístico norte-coreano sobre o Japão, classificando o ato de uma «agressão injustificada».

Relacionados coreia do norte. EUA, Japão e Coreia do Sul preparam «resposta robusta» a disparo de míssil da Coreia do Norte

O disparo é «uma tentativa deliberada» de colocar em risco «a segurança na região», escreveu Charles Michel na rede social Twitter.

«A União Europeia está solidária com o Japão e a Coreia do Sul», acrescentou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Strongly condemn North Korea»s deliberate attempt to jeopardize security in the region by firing a ballistic missile over Japan.

An unjustified aggression and blatant violation of international law.

EU stands in solidarity with Japan & South Korea @kishida230 @TheBlueHouseENG

– Charles Michel (@CharlesMichel) October 4, 2022

O disparo do míssil, que sobrevoou o norte do Japão, desencadeou os primeiros alertas em cinco anos para moradores, aos quais foi pedido para abandonarem edifícios, de acordo com o governo japonês.

Obrigou também à suspensão temporária da circulação ferroviária na região de Aomori e na ilha de Hokkaido, no norte do arquipélago, acrescentou.

As autoridades japonesas adiantaram que o projétil terá caído no Oceano Pacífico.

A Coreia do Sul também detetou o lançamento norte-coreano, em direção às águas orientais do Norte.

Este disparo é a quinta ronda de testes de armas da Coreia do Norte nos últimos dez dias, numa aparente resposta aos exercícios militares entre Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos, decorridos no final do mês passado, pela primeira vez em cinco anos.

Pyongyang considera os exercícios militares liderados pelos EUA na região, particularmente com a Coreia do Sul, como uma preparação para uma invasão, embora Washington e Seul tenham negado repetidamente qualquer intenção de atacar o Norte.

As duas Coreias continuam tecnicamente em guerra, uma vez que o conflito de 1950-53 terminou com a assinatura de um armistício e não de um tratado de paz.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com