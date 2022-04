Ucrânia: Presidente do Conselho Europeu Charles Michel está em Kiev

Entornointeligente.com /

Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, instância que representa os Estados membros da União Europeia, chegou esta quart-feira a Kiev numa altura em que a Rússia lança uma nova ofensiva no leste do país

Relacionados guerra na ucrânia. Rússia faz novo ultimato à defesa de Mariupol. Torneio de Wimbledon planeia proibir participação de jogadores russos e bielorrussos

guerra na ucrânia. Zelensky diz que Exército russo pode ser o «mais bárbaro» da história

guerra na ucrânia. Força Aérea ucraniana reforçada com caças e peças de reposição

Charles Michel anunciou a deslocação à capital ucraniana através de uma mensagem difundida pela rede social Twitter.

«Em Kiev, hoje, no coração da Europa livre e democrática» escreveu Charles Michel na mensagem que acompanha uma fotografia captada numa gare ferroviária da capital ucraniana.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever In Kyiv today.

In the heart of a free and democratic Europe. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/7DxTeoxtMc

– Charles Michel (@eucopresident) April 20, 2022

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou quase dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A guerra causou a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, mais de 5 milhões das quais para os países vizinhos.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com