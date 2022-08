Entornointeligente.com /

A filha do ideólogo russo Alexander Dugin, tido como um dos intelectuais por trás das justificações de Vladimir Putin para invadir a Ucrânia, foi morta numa explosão no carro em que viajava, na noite de sábado, nos arredores de Moscovo. Daria Dugina, de 30 anos — também uma conhecida apoiante da invasão da Ucrânia —, seguia sozinha no veículo, que pertencia ao seu pai.

