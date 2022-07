Ucrânia: Ataque russo em Mykolaiv faz pelo menos cinco mortos

Entornointeligente.com /

Pelo menos cinco pessoas morreram num ataque russo que atingiu esta sexta-feira uma paragem de autocarro na região de Mykolaiv, sul da Ucrânia, disse o governador regional ucraniano.

Relacionados guerra na ucrânia. Autoridades ucranianas relatam novos ataques em Kiev e intensos combates em Donetsk

guerra na ucrânia. Rússia volta a atacar Kiev no dia em que se comemora o Estado ucraniano

guerra na ucrânia. Proteção temporária a ucranianos evitou pressões sobre asilo na UE

«Foram bombardeados (…) perto de uma paragem de transportes públicos. Doze pessoas estão no chão» , disse Vitaly Kim, governador regional através do sistema de mensagens Telegram.

No primeiro balanço de vítimas o responsável indicava quatro mortos e sete feridos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever O governador de Mykolaiv acusou as forças russas de «bombardear a cidade» na altura em que as pessoas se encontravam nas ruas.

Nas últimas 24 horas, oito pessoas foram mortas e 19 ficaram feridas na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, disse entretanto o chefe de Estado ucraniano, Vladimir Zelensky, no seu primeiro relatório diário.

A notícia do ataque russo contra a cidade de Mykoaiv é divulgada pouco depois de um comunicado das forças pró-russas na região de Donetsk, que acusam a Ucrânia de ter bombardeado o local onde se encontravam presos combatentes da batalha de Mariupol, matando 40 pessoas.

Segundo as forças pró-russas, entre os presos encontravam-se elementos do Batalhão Azov que mantiveram o último bastião ucraniano na cidade portuária do Mar de Azov, até à rendição.

Daniil Bezsonov, porta-voz dos separatistas apoiados pela Rússia na região de Donetsk, afirma que 40 prisioneiros ucranianos morreram e que 130 ficaram feridos durante o bombardeamento efetuado pelas Forças Armadas da Ucrânia e que terá atingido a prisão onde se encontravam, na cidade de Olenivka.

De acordo com as informações das forças pró-russas, as vítimas são efetivos ucranianos capturados durante a batalha da fábrica Azovstal, na cidade portuária no Mar de Azov.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com