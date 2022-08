Ucrânia anuncia contraofensiva no sul do país, dominado pela Rússia, e já dispara foguetes contra cidade

Entornointeligente.com /

29/08/2022 09h31 Atualizado 29/08/2022

1 de 3 Uma mulher puxa suas malas na frente de casas danificadas durante combates no leste de Mariupol, em abril. A cidade foi a primeira a ser completamente tomada pela Rússia desde o início da guerra na Ucrânia. — Foto: Alexei Alexandrov/AP Uma mulher puxa suas malas na frente de casas danificadas durante combates no leste de Mariupol, em abril. A cidade foi a primeira a ser completamente tomada pela Rússia desde o início da guerra na Ucrânia. — Foto: Alexei Alexandrov/AP

O governo da Ucrânia anunciou nesta segunda-feira (29) que deu início a uma contraofensiva para recuperar o controle de cidades e povoados no sul do país, a região que a Rússia conquistou de forma mais veloz e agressiva desde o início da invasão ao país vizinho, em 24 de fevereiro.

O objetivo da missão é recuperar principalmente pontos estratégicos do território ucraniano no sul dominado pelos russos, como as cidades de Mariupol e Kherson.

Nesta segunda mesmo, forças ucranianas lançaram foguetes na cidade de Nova Kakhovka, que está ocupada pelos russos, deixando-a sem água ou energia, disse a autoridade local (um aliado dos russos) à agência de notícias RIA. A cidade fica a leste de Kherson.

«Hoje iniciamos ações de ofensiva em várias direções, incluindo na região de Kherson», anunciou a porta-voz do Comando Militar do Sul da Ucrânia.

Segundo o Comando Militar do Sul, mais de dez depósitos de munição da Rússia em cidades no sul da Ucrânia já foram destruídos, o que «enfraqueceu definitivamente o inimigo». O resto da operação segue em sigilo.

2 de 3 Mapa mostra a localização da cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, uma das que Kiev tentará reconquistar em contraofensiva. — Foto: g1 Mapa mostra a localização da cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, uma das que Kiev tentará reconquistar em contraofensiva. — Foto: g1

A Ucrânia tem falado sobre a contraofensiva há cerca de dois meses, desde que a guerra no país entrou em uma nova fase, na qual, segundo especialistas a Rússia começou a diminuir o ritmo dos ataques e se preparar para uma guerra de longa duração, focando em estabelecer seu poder em cidades e regiões já conquistadas.

Já Kiev, abastecida com armas e artilharia enviadas constantemente por países europeus e os Estados Unidos , começou a avançar no plano de reconquistar seus territórios.

Mariupol

3 de 3 Civis deixando a cidade ucraniana de Mariupol com apoio da ONU e da Cruz Vermelha — Foto: Reprodução/Twitter/@ICRC Civis deixando a cidade ucraniana de Mariupol com apoio da ONU e da Cruz Vermelha — Foto: Reprodução/Twitter/@ICRC

Muito falada na primeira fase da guerra da Ucrânia, no início do ano, Mariupol, no sul, é um dos grandes focos da contraofensiva. A cidade portuária foi a mais devastada até agora pelas forças russas, que entraram de forma ostensiva já começo da ofensiva de Moscou.

Isso porque Mariupol é considerada uma das áreas mais estratégicas para o governo do presidente russo, Vladimir Putin, por conta de sua posição geógrafica: fica entre a fronteira da Rússia com a Ucrânia e a península da Crimeia , região ucraniana anexada pela Rússia em 2014 e controlada por forças de Moscou desde então.

Além disso, Mariupol tem um dos maiores portos da Europa Oriental, o que garantiria a Moscou uma via de saída para navios cargueiros.

