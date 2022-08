Ucrania y Rusia se acusan de riesgo de catástrofe nuclear

Entornointeligente.com /

Ucrania y Rusia se acusaron mutuamente el viernes de arriesgarse a una catástrofe nuclear al bombardear la mayor central nuclear de Europa, ocupada por las fuerzas rusas en una región que se espera que se convierta en uno de los próximos grandes frentes de la guerra.

Los países occidentales han pedido a Moscú que retire sus tropas de la central nuclear de Zaporizhzhia, y las Naciones Unidas pidieron el jueves que se declare zona desmilitarizada. Sin embargo, hasta ahora no ha habido señales de que Rusia haya accedido a trasladar sus tropas fuera de la instalación que tomaron en marzo.

La planta domina la orilla sur de un vasto embalse en el río Dnipro que atraviesa el sur de Ucrania. Las fuerzas ucranianas que controlan los pueblos y ciudades de la orilla opuesta han sido objeto de intensos bombardeos desde el lado controlado por Rusia.

Tres civiles, entre ellos un niño, resultaron heridos en el bombardeo nocturno de una de esas ciudades, Marhanets, según declaró Valentyn Reznichenko, gobernador de la región de Dnipropetrovsk, en la última de una serie de informes similares.

Kiev lleva semanas diciendo que está planeando una contraofensiva para recuperar Zaporizhzhia y las provincias vecinas de Kherson, la mayor parte del territorio que Rusia tomó tras su invasión del 24 de febrero y que sigue en manos rusas. Moscú ha instalado a funcionarios regionales que dicen tener la intención de organizar votaciones para unirse a Rusia.

La agencia ucraniana Energoatom, cuyos trabajadores aún operan la planta bajo ocupación rusa, dijo que la central fue golpeada cinco veces el jueves, incluso cerca de donde se almacenan los materiales radiactivos. Ambas partes se culparon mutuamente de las explosiones y Reuters no pudo verificar ninguna de las dos versiones.

Rusia dice que Ucrania está disparando imprudentemente contra la central. Kiev dice que las tropas rusas la golpearon por sí mismas, y que también están utilizando la planta como un escudo para proporcionar cobertura mientras bombardean pueblos y ciudades cercanos controlados por Ucrania.

«Las Fuerzas Armadas ucranianas no dañan la infraestructura (de la planta), no golpean donde puede haber un peligro a escala global. Entendemos que los invasores se esconden detrás de ese escudo porque no es posible golpear allí», dijo Natalia Humeniuk, portavoz del mando militar del sur de Ucrania, a la televisión nacional ucraniana.

El Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia ejerce el veto, se reunió el jueves para discutir la situación. El Secretario General, Antonio Guterres, hizo un llamamiento a ambas partes para que detengan todos los combates cerca de la planta.

«La instalación no debe utilizarse como parte de ninguna operación militar. En su lugar, es necesario llegar a un acuerdo urgente a nivel técnico sobre un perímetro seguro de desmilitarización para garantizar la seguridad de la zona», dijo Guterres en un comunicado.

En la reunión del Consejo de Seguridad, Estados Unidos respaldó la petición de una zona desmilitarizada e instó al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a visitar el lugar. Leer más

El embajador ruso ante la ONU, Vassily Nebenzia, dijo que el mundo estaba siendo empujado «al borde de la catástrofe nuclear», comparable en escala con el desastre de Chornobyl de 1986 en la entonces Ucrania soviética. Afirmó que los funcionarios del OIEA podrían visitar el lugar este mismo mes.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, exigió a Rusia que devuelva la central al control de Ucrania.

«Solo una retirada total de los rusos (…) y el restablecimiento del pleno control ucraniano de la situación en torno a la central pueden garantizar la reanudación de la seguridad nuclear para toda Europa«, dijo en un discurso por vídeo.

Francia se hizo eco de la demanda de Zelenskiy y dijo que la ocupación rusa del emplazamiento ponía en peligro al mundo.

«La presencia y las acciones de las fuerzas armadas rusas cerca de la planta aumentan significativamente el riesgo de un accidente con consecuencias potencialmente devastadoras», dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores francés en un comunicado.

DEVASTACIÓN EN LA BASE RUSA

Las principales líneas del frente ucraniano se han mantenido comparativamente estáticas en las últimas semanas, pero los combates se han intensificado últimamente en previsión de lo que, según Ucrania, es una contraofensiva planeada en el sur.

El Estado Mayor ucraniano informó el viernes de la existencia de bombardeos y ataques aéreos generalizados por parte de las fuerzas rusas contra decenas de ciudades y bases militares, especialmente en el este, donde Rusia trata de ampliar el territorio que posee en nombre de los apoderados separatistas.

Pavlo Kyrylenko, gobernador de la región oriental de Donetsk, dijo en Telegram que siete civiles habían muerto y 14 habían resultado heridos en las últimas 24 horas.

Kiev espera que, con la adquisición de nuevos misiles capaces de atacar la logística rusa en las profundidades del frente, pueda cambiar el rumbo del conflicto en las próximas semanas.

Las imágenes satelitales publicadas el jueves mostraron la devastación de una base aérea en las profundidades de Crimea anexionada a Rusia, golpeada el martes en lo que parece ser algún tipo de ataque, aunque Kiev no ha reivindicado la responsabilidad ni ha explicado cómo se llevó a cabo.

Las imágenes de la empresa independiente de satélites Planet Labs mostraron tres cráteres casi idénticos en los edificios de la base aérea rusa de Saki. La base, situada en la costa suroccidental de Crimea, sufrió grandes daños por el fuego, con al menos ocho aviones de guerra destruidos visibles.

Rusia ha negado que los aviones sufrieran daños y ha dicho que las explosiones en la base fueron accidentales. Kiev no confirmó ni negó su participación en las explosiones, pero señaló que las explosiones iniciales se produjeron simultáneamente a cientos de metros de distancia, lo que parece descartar un accidente.

La base está fuera del alcance de los cohetes avanzados que Ucrania ha desplegado desde el mes pasado, pero dentro del alcance de versiones más potentes que Kiev ha solicitado a Occidente.

